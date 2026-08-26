Pedro Juan Caballero: asesinan a tiros a un hombre en la puerta de su casa

Un hombre identificado como Rosalino Dejesús Añazco (56) fue blanco de ataque por parte de un sicario que se desplazaba a bordo de una motocicleta para dama de colores rojo y blanco, según los primeros datos.

La víctima se encontraba descansando en la puerta de su casa cuando un hombre llegó en una motocicleta, se metió en el patio, desenfundó su arma de fuego, presumiblemente una pistola, y efectuó varios disparos contra su humanidad.

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El hecho ocurrió en la noche de este miércoles en la fracción Carolina II del barrio Defensores del Chaco de la capital departamental de Amambay. El criminal actuó solo, según los intervinientes.

Agentes policiales de la zona se encuentran recabando más datos sobre el caso en el lugar del hecho.