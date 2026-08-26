Policiales
26 de agosto de 2026 a la - 20:53

Pedro Juan Caballero: asesinan a tiros a un hombre en la puerta de su casa

Varios policías conversan en la noche, con una persona consolando a otra en un ambiente tenso cerca de una casa sencilla.
Un hombre fue asesinado a tiros en la entrada de su vivienda en Pedro Juan Caballero, durante la noche de este miércoles.Eder Rivas

Un caso de aparente sicariato se registró en la noche de este miércoles en Pedro Juan Caballero, según informó la Policía Nacional.

Por Eder Rivas

Un hombre identificado como Rosalino Dejesús Añazco (56) fue blanco de ataque por parte de un sicario que se desplazaba a bordo de una motocicleta para dama de colores rojo y blanco, según los primeros datos.

Cinco personas en una habitación con paredes marrón claro; una arrodillada, tres de pie, una con teléfono en mano, expresión de alarma.
Familiares del ciudadano asesinado lloran sobre su cuerpo.

La víctima se encontraba descansando en la puerta de su casa cuando un hombre llegó en una motocicleta, se metió en el patio, desenfundó su arma de fuego, presumiblemente una pistola, y efectuó varios disparos contra su humanidad.

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Escena del crimen en la puerta de una casa, sin personas visibles y con un ambiente tenso.
Rosalino Dejesús Añazco (56), víctima de sicariato en Pedro Juan Caballero.

El hecho ocurrió en la noche de este miércoles en la fracción Carolina II del barrio Defensores del Chaco de la capital departamental de Amambay. El criminal actuó solo, según los intervinientes.

Agentes policiales de la zona se encuentran recabando más datos sobre el caso en el lugar del hecho.