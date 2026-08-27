Enrique García: esto declaró un forense sobre la muerte del excontralor

La Dirección de Policía de Asunción dio a conocer esta mañana que el excontralor general de la República José Enrique García Ávalos (58) fue encontrado muerto alrededor de las 09:00 de este jueves en su departamento ubicado en la capital, Asunción.

Tras una serie de procedimientos, el doctor Cristian Allegretti, médico forense, precisó que “por sus antecedentes patológicos personales”, el caso correspondería a una muerte natural.

“Un infarto agudo de miocardio, más con su cardiopatía hipertensiva y diabetes mellitus... que hace dos días estaba un poquito decaído, un poquito de dolor, hoy desenlazó su muerte”, detalló.

Asimismo, confirmó que no hay índices o signos de violencia, ya que “no hay nada dentro de la sala que pueda evidenciar algo externo”. Entre sus breves declaraciones a los medios reiteró que se trataba de un paciente crónico y situaciones como la diabetes o el estrés pueden desenlazar en otras situaciones cardiovasculares.

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¿Quién fue Enrique García en la función pública?

Procurador General de la República : asumió el cargo durante la administración del presidente Fernando Lugo. Ejerció como representante jurídico del Estado paraguayo en diversos litigios e intervenciones institucionales hasta junio de 2012.

Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción : se desempeñó como asesor principal de la comuna capitalina durante la gestión del intendente Mario Ferreiro. Fue en este periodo cuando se suscitaron los hechos relacionados con la demanda arbitral planteada por la : se desempeñó como asesor principal de la comuna capitalina durante la gestión del intendente Mario Ferreiro. Fue en este periodo cuando se suscitaron los hechos relacionados con la demanda arbitral planteada por la empresa Ivesur.

Contralor General de la República: juró en la Cámara de Diputados el 1 de noviembre de 2016 y asumió al día siguiente en reemplazo del contralor interino Roy Rodgers. Llegó al cargo tras acuerdos políticos impulsados en el Congreso Nacional por el sector de Avanza País y bancadas aliadas.

El caso Ivesur

En el año 2016 la Municipalidad de Asunción fue condenada a pagar una indemnización de más de G. 18.900 millones a la firma Ivesur tras un fallo arbitral. La Fiscalía sostuvo que el escrito de apelación presentado por el municipio para frenar dicho pago era un documento con sello y firma falsificados, alegando que la apelación jamás ingresó en tiempo y forma.

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En consecuencia y mientras ya se desempeñaba como contralor, José Enrique García fue procesado por producción y uso de documentos no auténticos en calidad de autor, además de instigación. Tras ir a juicio oral en 2023, la Justicia determinó su culpabilidad, imponiéndole una pena de 2 años de prisión con suspensión de la ejecución a cambio del cumplimiento de reglas de conducta y donaciones a entidades benéficas.

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Juicio político y renuncia a la Contraloría

Tras ser imputado por el Ministerio Público a raíz del caso Ivesur, la Cámara de Diputados aprobó someterlo a juicio político.

En abril de 2019, mientras el Senado llevaba a cabo el juzgamiento político que se encaminaba a su destitución del cargo de contralor, García presentó su renuncia para evitar la sanción legislativa. En su reemplazo asumió el entonces subcontralor Camilo Benítez.