Policiales
27 de agosto de 2026 a la - 20:02

Video: “quemó llantas” en tramo del rally para alegrar al público y fue detenido

La Policía Nacional reportó la aprehensión de un hombre durante la tarde de este jueves en Nueva Alborada, Itapúa, en medio de las actividades por el mundial de rally. El sospechoso estaba “quemando llantas” en uno de los tramos de la competencia.

Por ABC Color

Esta tarde, uniformados de la Comisaría 11ª de Capitán Miranda aprehendieron a un hombre sospechoso de perturbación de la paz pública en la localidad de Nueva Alborada, departamento de Itapúa.

Se trata de Anderson Luis Miranda De Souza (30), oriundo de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. El hombre habría protagonizado un acto de “quemar llantas” con una camioneta en el tramo Aguada de Puerto Samuhú del mundial de rally.

Además de la aprehensión, también se incautó una camioneta de la marca Ford, modelo F250 con chapa N° AVG 479.

“Maniobras peligrosas”

El caso se viralizó en un video y las autoridades tomaron intervención al considerar el acto como la realización de “maniobras peligrosas”. Asimismo, el hecho fue reportado al Ministerio Público y el fiscal Rodolfo Colmán determinó que tanto el aprehendido como el vehículo sean remitidos a la Fiscalía.

Hombre de espaldas con capucha negra y bordados 'Cría No 11' y 'Capitán Miranda', en ambiente de detención con pared de ladrillo.

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