Alerta Rally del Paraguay 2026: Así es el orden de salida de la Etapa 1

Es oficial: El Rally del Paraguay 2026 tiene definido el orden de partida. La organización de la carrera reveló el listado de pilotos que competirán en la undécima fecha del Mundial de Rally 2026 y las posiciones de las que parten el viernes desde los 24,65 kilómetros de Cambyreta 1, la primera especial de la Etapa 1, que esta programada que arranque a las 09:03.

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El primero en dejar el Parque de Servicios y abrir la competencia es Elfyn Evans, el líder de la clasificación de pilotos con 201 puntos. El piloto de Toyota GR Yaris Rally1 será escoltado por sus compañeros de Toyota Gazoo Racing: el finlandés Sami Pajari (2°), el japonés Takamoto Katsuta (3°), el sueco Oliver Solberg (4°) y el francés Sébastien Ogier (5°).

Posteriormente salen ls tripulaciones de Hyundai Shell Mobis WRT con el francés Adrien Fourmaux (6°), el belga Thierry Neuville (7°) y el neocelandés Hayden Paddon (8°) y, para cerrar el lote de los Rally1, parten los pilotos del M-Sport Ford, tercer equipo oficial del Mundial de Rally: los irlandeses Joshua Mcerlean y Jon Armstrong, noveno y décimo respectivamente.

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¿Desde que puestos salen los paraguayos en el Rally del Paraguay 2026?

Tras los Rally1, parten los Rally2, entre los que están los paraguayos mundialistas: Fau Zaldívar (Skoda Fabia RS Rally2) es 15°; Diego Domínguez Bejarano (Toyota GR Yaris Rally2) es 17°; y Andrea Lafarja (Toyota GR Yaris Rally2) es décimo novena. A diferencia de los dos primeros, la compatriota está entre otros pilotos nacionales que corren el certamen.