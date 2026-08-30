Video: Senad saca de circulación más de 400 dosis de pasta base en Concepción

Ayer, la Senad dio a conocer un procedimiento realizado en el barrio San Luis de la ciudad de Concepción donde se incautaron 59,59 gramos de pasta base de cocaína.

Según la cartera antidrogas, la mencionada cantidad equivale a más de 400 dosis ya dispuestas para su distribución y que ahora fueron sacadas de circulación.

Asimismo, como parte de la intervención también se incautaron elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de drogas, entre ellos una balanza de precisión y otros objetos que agregados a la investigación.

También se procedió a la detención de Bernardo Simeón Ramírez Barrios, quien según datos de la Policía Nacional, contaba con una orden de captura vigente y se encontraba declarado rebelde en una causa por hurto agravado. El allanamiento fue acompañado por el Ministerio Público con el fiscal Arnaldo Argüello y la asistente Elsa Chávez.

Lea más: Asunción: Senad interviene en la “despensa del chespi”