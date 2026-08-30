Policiales
30 de agosto de 2026 a la - 15:26

Video: Senad saca de circulación más de 400 dosis de pasta base en Concepción

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reportó este fin de semana un allanamiento en Concepción que derivó en la incautación de casi 60 gramos de pasta base de cocaína. También fue detenido un hombre sobre quien pesaba una orden de captura.

Por ABC Color

Ayer, la Senad dio a conocer un procedimiento realizado en el barrio San Luis de la ciudad de Concepción donde se incautaron 59,59 gramos de pasta base de cocaína.

Según la cartera antidrogas, la mencionada cantidad equivale a más de 400 dosis ya dispuestas para su distribución y que ahora fueron sacadas de circulación.

Asimismo, como parte de la intervención también se incautaron elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de drogas, entre ellos una balanza de precisión y otros objetos que agregados a la investigación.

Agentes de la SENAD con vestimenta táctica y un detenido con capucha, en un ambiente gris y con una mesa roja frente a ellos.
Agentes de la SENAD en Concepción detienen a un sospechoso durante la incautación de drogas.

También se procedió a la detención de Bernardo Simeón Ramírez Barrios, quien según datos de la Policía Nacional, contaba con una orden de captura vigente y se encontraba declarado rebelde en una causa por hurto agravado. El allanamiento fue acompañado por el Ministerio Público con el fiscal Arnaldo Argüello y la asistente Elsa Chávez.

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