Ataque a tiros en Yukyty: hombre de 36 años fue herido de bala

Un hombre de 36 años fue baleado anoche mientras se dirigía a una despensa del barrio Yukyty de Asunción. El ataque ocurrió alrededor de las 21:00 sobre la calle Cuatro, en el asentamiento Vecinos Unidos.

La víctima fue identificada como César Javier Vega Estigarribia, quien recibió impactos de arma de fuego en la pierna y la zona abdominal. Tras el ataque, fue auxiliado por un vecino y trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital de Trauma.

El subcomisario Aldo Arzamendia, de la Comisaría 13ª de Asunción, señaló que fueron alertados por personal policial de guardia del hospital sobre el ingreso del herido.

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Escucharon los disparos y encontraron al herido

Según los datos recabados por la Policía, Vega Estigarribia caminaba hacia una despensa para realizar unas compras cuando fue atacado. El hecho se produjo en un camino desolado, por lo que hasta el momento no se cuenta con testigos directos.

Vecinos manifestaron a los agentes que escucharon los disparos y posteriormente salieron a verificar lo ocurrido. Uno de ellos, identificado como Sebastián Delvalle González, de 21 años, auxilió a la víctima y la trasladó hasta el Hospital de Trauma.

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El subcomisario indicó que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, no se trataría de un asalto, ya que no existen indicios de que el atacante haya actuado con fines de robo. La principal hipótesis apunta a un ataque dirigido, aunque el móvil todavía no fue determinado.

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Víctima tiene antecedentes

El informe policial señala que Vega Estigarribia cuenta con antecedentes por hurto agravado, en 2016, y hurto agravado y resistencia, en 2023.

El hombre permanece internado con diagnóstico reservado. Al momento del reporte policial se encontraba en quirófano, mientras los investigadores aguardaban información sobre su evolución.

Agentes del Departamento de Criminalística y de Homicidios fueron convocados al lugar para realizar la inspección y levantar evidencias que permitan determinar cómo ocurrió el ataque y quién efectuó los disparos.

Investigan el móvil del ataque

El procedimiento quedó a cargo de la Policía Nacional, con intervención del Ministerio Público. Los investigadores buscan establecer si la víctima fue seguida hasta el lugar o si el atacante ya la estaba esperando.

Arzamendia señaló que el sector es un asentamiento considerado generalmente tranquilo y que los hechos registrados habitualmente corresponden a problemas familiares. Un ataque con arma de fuego de estas características, agregó, resulta poco frecuente en la zona.

La investigación continúa y se aguarda la recolección de más elementos para identificar al responsable y determinar el trasfondo del ataque.