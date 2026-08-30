Festejo adelantado por el Día del Agente de Policía terminó a los tiros en Capiatá

Las víctimas de un feroz ataque a tiros ocurrido en la ciudad de Capiatá, fueron el oficial segundo Edson Vargas Álvarez (30), el suboficial ayudante Cristhian Javier Morel Bareiro (25) y el suboficial mayor Arnulio Ramón León (41), quien sufrió una herida de bala, pero solo de refilón en la cabeza. Momentos antes, víctimas y victimario compartieron un encuentro por el Día del Agente de Policía.

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En tanto que el supuesto autor del ataque fue el suboficial mayor Remigio Cáceres Chamorro (41), quien tras el efectuar los disparos escapó del lugar del hecho y hasta el momento se desconoce su paradero.

De acuerdo con el relato de los involucrados, en la tarde noche del viernes, los agentes libres de servicio estaban compartiendo unos tragos en un festejo adelantado por el Día del Agente de Policía en una casaquinta del barrio San Miguel (Aldana Cañada) de la mencionada ciudad.

Discusión en festejo por el Día del Agente de Policía precedió ataque

Pero aparentemente por efecto del alcohol, alrededor de las 23:00 surgió una discusión entre el oficial Vargas y el suboficial Remigio Cáceres, que aparentemente no pasó a mayores cuando el suboficial se retiró del sitio.

Minutos después los que se quedaron dieron por terminada la reunión, pero cuando estaban saliendo del lugar se quedaron en una plaza del barrio donde había un torneo de truco (juego de barajas).

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Allí bajaron los involucrados para mirar la partida y seguir bebiendo cerveza, fue en ese momento que regresó el suboficial Remigio Cáceres, descendió de su vehículo, portaba un chaleco antibalas y una pistola calibre 9mm.

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El suboficial Remigio Cáceres abrió fuego contra sus camaradas y compañeros de trabajo en la comisaría 59° Central, los disparos también iban dirigidos hasta el grupo de vecinos reunidos en el lugar.

“Mala puntería” evitó tragedia

Para suerte de los afectados, el suboficial Remigio Cáceres no tenía una puntería muy buena y solo pudo herir de refilón en la cabeza al suboficial León. Luego del ataque, abordó nuevamente su vehículo y escapó del lugar.

El herido y los otros agentes víctimas del atentado fueron auxiliados por los agentes que estaban trabajando en la mencionada unidad policial. El caso fue informado los superiores y al fiscal de turno Benjamín Maricevich.