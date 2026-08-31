Final de la Liga Sanlorenzana termina con 25 aprehendidos

Un total de 25 personas fueron aprehendidas tras un altercado registrado luego de la final de la Liga Sanlorenzana de Fútbol, disputada en el barrio Reducto de San Lorenzo. Entre los demorados hay 18 mayores de edad y siete adolescentes.

El encuentro enfrentó al Club 6 de Enero de Calle’i y al Club 20 de Julio de Reducto. Según el reporte policial, al término del partido se produjo un altercado entre aficionados de ambos equipos, por lo que agentes de la Comisaría 1ª Central acudieron en apoyo de la Comisaría 31ª Central para dispersar a los involucrados.

Tras la intervención policial, los aficionados del Club 6 de Enero abordaron un colectivo de la línea 7 para regresar al barrio Calle’i. Sin embargo, durante el trayecto se produjo un nuevo incidente.

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Piedras contra policías y un vehículo particular

De acuerdo con el informe policial, cuando el colectivo circulaba por la avenida Manuel O. Guerrero y Teniente Molas, los ocupantes comenzaron a arrojar piedras contra agentes policiales que se encontraban a pie en un punto semafórico.

El oficial Claudio Leiva, de la Comisaría 1ª de San Lorenzo, explicó que los agentes estaban apostados en el lugar para ordenar el tránsito y agilizar la circulación tras la salida del evento deportivo. Señaló que los policías no fueron atacados previamente ni hubo palabras que provocaran la agresión.

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El personal policial se resguardó y solicitó apoyo a los patrulleros. Finalmente, el colectivo fue interceptado sobre las calles Saturio Ríos y Defensores del Chaco, donde, según la Policía, los ocupantes volvieron a arrojar piedras, esta vez contra una camioneta Toyota Rush.

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Una mujer y sus hijos quedaron en medio del ataque

La camioneta era conducida por Norma Beatriz Murawsky Alfonso, de 45 años, quien se encontraba acompañada de sus hijos menores de edad.

Según el reporte policial, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos pese al lanzamiento de piedras. Los agentes intervinientes incautaron seis piedras de distintos tamaños y una bomba 12x1.

El jefe de la Comisaría 1ª Central, comisario principal Alexander Méndez, encabezó el procedimiento que terminó con la aprehensión de las 25 personas, quienes fueron trasladadas hasta la sede policial para evitar que el conflicto continuara.

Mayores quedaron a disposición de Fiscalía

La Policía informó que, tras la verificación en el sistema, ninguno de los mayores de edad registra antecedentes ni órdenes de captura.

La agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 3 de San Lorenzo, Mirtha Rivas, fue informada del procedimiento. Dispuso que los 18 mayores permanezcan en la sede policial a disposición del Ministerio Público.

En cuanto a los siete adolescentes, la Fiscalía ordenó que fueran entregados a sus respectivos padres.

El procedimiento fue comunicado como un supuesto hecho de perturbación de la paz pública, a raíz de los incidentes registrados después de la final de la Liga Sanlorenzana.