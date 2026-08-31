Limpio: cae un hombre con orden de captura por hurto agravado de una motocicleta

Un hombre con orden de captura por un supuesto hecho de hurto agravado fue detenido durante la madrugada del domingo en el asentamiento Virgen de Schoenstatt, del barrio San Francisco de Limpio. Se trata de Arsenio Erico Suárez Galeano, de 43 años.

El procedimiento se realizó alrededor de la 1:30, cuando agentes de la Comisaría 9ª de Limpio recibieron información sobre el paradero del sospechoso. Los policías montaron un operativo y localizaron al hombre en la vía pública.

Según el oficial segundo Acxel Martínez, al percatarse de la presencia policial, Suárez Galeano intentó escapar e ingresó a una zona boscosa. Sin embargo, los agentes ya habían establecido una cobertura en los posibles puntos de salida y lograron detenerlo.

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La denuncia surgió tras el robo de una motocicleta

La investigación se inició a raíz del robo de una motocicleta ocurrido el 25 de agosto, frente a una veterinaria de Limpio. La víctima, un trabajador del local, había dejado estacionado su biciclo frente al establecimiento.

Imágenes de circuito cerrado permitieron observar a un hombre que llegó hasta el lugar, abordó la motocicleta y manipuló el sistema eléctrico para ponerla en marcha y escapar.

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Posteriormente, la víctima revisó las imágenes con acompañamiento policial. Vecinos del sector habrían manifestado conocer al supuesto autor, por lo que el denunciante aportó los datos a la Policía y posteriormente ratificó la denuncia ante el Ministerio Público.

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Tenía orden de captura y antecedente por robo agravado

Con estos elementos, el agente fiscal de la Unidad Penal N.º 1 de Limpio, Víctor Villaverde, emitió el Oficio Fiscal N.º 345, de fecha 25 de agosto, disponiendo la detención de Suárez Galeano en el marco de la causa caratulada “Investigación Fiscal s/ hurto agravado N.º 4152/2026”.

El informe policial señala además que el detenido cuenta con antecedente por robo agravado correspondiente al año 2014.

Tras su detención, fue trasladado hasta el Hospital de Limpio para el diagnóstico médico correspondiente y posteriormente llevado a la Comisaría 9ª, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

La motocicleta todavía no fue recuperada

Hasta el momento, la motocicleta robada no pudo ser localizada. Los investigadores continúan realizando diligencias para determinar su paradero y recuperar el biciclo.

El detenido permanece en la sede policial a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar las siguientes diligencias dentro de la investigación.