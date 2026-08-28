¿Será este el fin del “Hombre Araña”?: ladrón fue detenido en Capiatá tras escapar por los techos de las casas

Una dramática persecución nocturna sacudió a los vecinos del barrio Campo Verde en Capiatá. Hugo Ricardo Giménez González, de 42 años, conocido por su peculiar modo de evasión trepando tejados y murallas, fue aprehendido en flagrante comisión de un supuesto hecho de hurto agravado domiciliario tras ser acorralado en la parte alta de una residencia adyacente.

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El hecho se desencadenó alrededor de las 22:40 en una propiedad ubicada sobre la Ruta PY02 (km 22, barrio Rocío), cuando la víctima, Ivanna Jazmín Núñez Estigarribia (26), y su madre escucharon ruidos extraños en el patio trasero.

Al salir a verificar, sorprendieron a Giménez González apoderándose de diversas herramientas de trabajo. Al verse descubierto, el delincuente intimó a las mujeres amenazándolas con un machete de 50 centímetros para luego darse a la fuga.

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“Se llamó al Sistema 911, patrullera de acá se contactó inmediatamente con el denunciante, con la persona llamadora, quien le facilitó la característica y una vez en la zona se le ubicó encima del techo de uno de sus vecinos”, explicó el subcomisario Miguel Miranda, de la Comisaría 59 de Capiatá.

Acorralado sobre las tejas

Agentes policiales intervinientes iniciaron un rastrillaje coordinado junto con efectivos del Grupo Lince. El sospechoso intentó evadir el cerco internándose en un sector boscoso y posteriormente emprendió una fuga escalando murallas y los techos de las viviendas circundantes.

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Sobre la maniobra del sujeto, el subcomisario Miranda precisó: “Él no estaba en el lugar donde se hurtó. Es más o menos a unas cuantas casas del lugar donde entró a robar él las herramientas. Empezó a recorrer los techos huyendo de la Policía”.

Pese a la tensión del momento y a la actitud hostil del delincuente, los uniformados lograron controlar la situación sin que se produjeran heridos. “En todo momento, él se opuso y el personal le convenció, vamos a decir, a través de las mediaciones para que pueda bajarse y entregarse”, detalló el jefe policial.

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Frondosos antecedentes y evidencias recuperadas

Al ser consultado sobre el perfil del detenido, Miranda confirmó que se trata de un delincuente escurridizo y recurrente de la zona.

Registra antecedentes por hurto agravado en los años 2023, 2024, 2025 y 2026. “Tiene frondosos antecedentes en ese sentido, tiene antecedentes que figuran en su foja”, explicó la autoridad.

Durante el procedimiento, la Policía logró incautar y recuperar la totalidad de las herramientas sustraídas:

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Una pala de punta de hierro

Un machete marca Corneta de 50 cm

Dos cuchillos marca Tramontina de 20 cm

Un serrucho con mango de madera

“Se pudo recuperar todo. Se recuperó todo y se puso a disposición del Ministerio Público”, concluyó.

El agente fiscal Benjamín Maricevich dispuso la detención formal de Giménez González y su remisión a la sede policial.