La Fiscalía libera en 24 horas a presuntos chespis tras reclamo vecinal

Vecinos de la compañía 11 Toledo Cañada, en la ciudad de Capiatá, expresaron su indignación y temor tras confirmar que la Fiscalía dejó en libertad a dos conocidos asaltantes del barrio, en menos de 24 horas después de haber sido capturados por la Policía Nacional.

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Los acusados, identificados como Junior Gilberto González Torales, alias “Kakaroto” (31), y Héctor Sebastián Ortíz Cuéllar, alias “Sebas’i” (23), ya rondan nuevamente la zona cargando bolsas, amedrentando a los transeúntes y amenazando con represalias a quienes los denunciaron.

La odisea de los pobladores arrancó el lunes, cuando hartos de los continuos hurtos domiciliarios, hicieron pública la ola de inseguridad. Tras un operativo de rastrillaje, la Policía aprehendió a ambos sospechosos el martes. La denuncia de los vecinos estaba respaldada por cámaras de seguridad y videos de celulares presentados por las víctimas.

Sin embargo, la respuesta del Ministerio Público terminó echando por tierra el trabajo policial. La unidad penal N° 3 de Capiatá, a cargo del fiscal Benjamín Maricevich, dispuso la pronta liberación de los delincuentes.

Denuncian burocracia y la falsedad del “Chau Chespi”

Ana Alonso, una de las afectadas, relató la odisea que le tocó vivir para intentar presentar su declaración en la sede fiscal. Luego de esperar horas, funcionarios del lugar pretendieron enviar a los denunciantes de vuelta a sus casas sin tomarles la declaración. Pero reclaramaron que estuvieron esperando horas.

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“Nosotros no solo corremos peligro de que nos roben cuando no estamos; ahora ni las criaturas van a poder salir. Con este panorama, el programa ‘Chau Chespi’ del Gobierno parece ser solo para que les saludemos cuando pasan frente a nuestras casas, porque el problema real no se termina”, sentenció la mujer.

Los sospechosos liberados cuentan con un historial delictivo que incluye abigeato, robo agravado y violencia intrafamiliar.

Vecinos denuncian yuyales y aguantaderos

Rosana Amarilla, otra vecina del sector, denunció que un terreno privado sin limpiar ubicado detrás de la escuela local y frente al puesto de salud se transformó en un aguantadero permanente de delincuentes y personas consumidoras de drogas.

La falta de respuesta municipal ante las denuncias presentadas para exigir la limpieza de la propiedad baldía obliga a los pacientes que acuden de madrugada a exponerse a asaltos y extorsiones por parte de los adictos que se esconden en la maleza.