Asunción: detienen a hombre tras intento de robo en un local gastronómico

Un hombre de 31 años fue aprehendido tras un intento de hurto agravado en un local de Pizza Hut, ubicado en la zona de Itapuá y avenida Sacramento, en el barrio Trinidad de Asunción.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes. Aproximadamente a la 1:22, personal de la empresa de seguridad Protek alertó a la Policía sobre la presunta intrusión en el establecimiento.

Agentes de la Comisaría 12ª de Asunción acudieron al lugar y constataron que una de las puertas de blindex, ubicada en uno de los accesos laterales, había sido forzada.

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Violentó la caja, pero no encontró dinero

Tras la llegada de los agentes, fue localizada la encargada del establecimiento, Karen Dahiana Vera Franco, quien verificó el interior del local.

La mujer constató que la caja registradora también había sido violentada. Sin embargo, el presunto autor no logró llevarse dinero, ya que no había efectivo en el lugar. Tampoco fueron sustraídas las dos máquinas POS que se encontraban en el establecimiento.

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Los agentes accedieron posteriormente a las imágenes del circuito cerrado, que permitieron obtener características del sospechoso.

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Lo encontraron durante un rastrillaje

Con los datos proporcionados por las cámaras, agentes policiales realizaron un rastrillaje por la zona. Cerca de las 5:23, motociclistas de la Comisaría 12ª visualizaron a un hombre cuyas características coincidían con las registradas en las imágenes.

El sospechoso llevaba una mochila azul y un kepi marrón con negro. Durante la verificación, los agentes encontraron en su poder tres destornilladores, dos cuchillos de mesa y un mazo, elementos que fueron incautados.

El hombre fue identificado como Arnaldo André Saucedo Martínez, de 31 años, quien fue trasladado hasta la comisaría y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.

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Tiene cinco antecedentes

Según el informe policial, Saucedo Martínez cuenta con cinco antecedentes, relacionados con hechos de hurto agravado, hurto y reducción.

Los antecedentes consignados corresponden a los años 2013, 2015, 2020, 2023 y 2024.

El caso fue comunicado al Ministerio Público. Por disposición de la Fiscalía, el aprehendido permanece en la Comisaría 12ª de Asunción, a cargo de la unidad fiscal interviniente, mientras prosigue la investigación.