Esto dice Bolt sobre el violento asalto a conductor español en Asunción

Un español que trabaja como chofer de Bolt fue víctima de un violento asalto durante la noche del lunes 31 de agosto en zona del barrio Santa Librada de Asunción, cerca del vertedero Cateura.

El trabajador tuvo como pasajeros a dos jóvenes que subieron a su vehículo en Fernando de la Mora y durante el trayecto a Asunción fue atacado por los delincuentes. La víctima fue identificada como Rodolfo Salvador García González (61).

Por el hecho, la plataforma Bolt emitió un comunicado oficial, ya que un “socio conductor” fue afectado mientras prestaba servicios de transporte.

“Es un hecho grave e injustificable, y lamentamos profundamente lo que vivió. Tenemos un canal directo con nuestro equipo local en Paraguay para acompañarlo en lo que necesite”, detalla la firma.

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Cuenta de pasajero fue desactivada

Asimismo, la empresa asegura que la cuenta del pasajero involucrado fue desactivada de forma permanente.

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“El equipo de la plataforma responde de manera tajante ante hechos de violencia. La aplicación cuenta con herramientas de seguridad activas, entre ellas grabación de audio, el registro completo de cada viaje y la revisión y desactivación de cuentas de pasajeros”, agregan.

Incluso detallan que Bolt también “analiza, mapea y registra” la totalidad de casos en Asunción y su área metropolitana con información policial y con las denuncias que los propios socios conductores nos reportan para definir las denominadas zonas rojas.

“Colaboramos con la Policía Nacional y el Ministerio Público, y el acuerdo que mantenemos con el Ministerio del Interior nos permite trabajar sobre estos casos de forma coordinada. Muchas personas eligen la plataforma como fuente de ingresos independiente y merecen hacerlo con tranquilidad”, sostienen y concluyen con que el extranjero cuenta con “respaldo”, al igual que la gestión de cobertura del seguro.

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