Prisión para hermanos sorprendidos con un lote de 30 fusiles en Pedro Juan

El procedimiento de detención e incautación de armas fue efectuado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes recibieron el dato sobre la oferta de armas que los sospechosos estaban efectuando en el mercado negro. En el lugar intervenido también se encontraron tres kilogramos de marihuana prensada y picada.

De acuerdo con las primeras investigaciones efectuadas por los agentes especiales, las armas incautadas eran procedentes de Alemania y España y el objetivo de los hermanos era poder comercializarlas a integrantes del crimen organizado brasileño.

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Los agentes manejan el dato de que los ahora procesados ya habían iniciado contactos con elementos del Comando Vermelho, por lo que se puede deducir que los potentes fusiles de ataque iban a terminar en las favelas de Río de Janeiro.

Inicialmente los hermanos fueron imputados por el supuesto hecho de narcotráfico, por el fiscal Celso René Fernández, de Pedro Juan Caballero, a consecuencia de la droga encontrada en poder de ambos; sin embargo el proceso por presunto tráfico de armas fue trasladado a Asunción.

Armas serían parte de otro cargamento incautado en Alto Paraná

Los agentes sospechan que éste procedimiento está estrechamente ligado al efectuado por el mismo organismo de seguridad el 29 de julio pasado en la ciudad de Santa Rosa del Monday, Alto Paraná, cuando un suboficial de la Policía fue interceptado cuando estaba llevando 20 fusiles con destino a Ciudad del Este.

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Con todos estos elementos a la vista, los hermanos fueron imputados en Asunción por tráficos de armas por la agente fiscal Ingrid Cubilla y ahora el juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado dispuso la prisión preventiva de los hermanos Figueredo en el Centro Nacional de Prevenidos.