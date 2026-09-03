Condenan a adolescente del clan Órtola a ocho años de cárcel

Mediante la fiscala Laura Finestra, el Ministerio Público obtuvo la condena de un adolescente que integraba el clan Órtola, a ocho años de prisión. La medida se dio por su participación en un fatal ataque registrado el 8 de octubre del año 2024, en el barrio Santa Ana de Asunción.

Al respecto, la Fiscalía sostiene que se sostuvo la acusación durante el juicio oral y mediante esto se logró demostrar la hipótesis fiscal mediante los testimonios producidos durante el debate, corroborados también por un conjunto de pruebas periféricas y objetivas, entre ellas imágenes de circuito cerrado, informes médicos y pericias.

Como consecuencia del mencionado hecho resultó víctima fatal Héctor Daniel Sosa, mientras que también resultaron heridas otras personas.

Anteriormente, la agente ya había obtenido anteriormente la condena de Thiago Órtola, señalado como coautor del mismo hecho, quien fue condenado a 28 años de prisión.

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Condena a líder y hermano

Tiago Órtola era conocido como líder del clan Órtola, una suerte de célula juvenil del temible Clan Rotela que se dedicada a realizar asaltos violentos, principalmente contra conductores de plataformas como Bolt.

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Su hermano adolescente también fue investigado por el mencionado atentado y ahora fue condenado por la Justicia.

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