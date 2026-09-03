Brasileño que amenazó a camionero en Asunción tiene orden de captura por homicidio en su país

La amenaza ocurrió el viernes 28 de agosto pasado sobre la calle Teniente Manuel Pino González del barrio Mbocayaty de Asunción, donde se cruzaron un camión mezclador de concreto Mercedes Benz, manejado por el denunciante Nery Soto Arévalos, paraguayo, de 33 años (hoy es su cumpleaños), y una camioneta Toyota Fortuner, conducida por el denunciado Luciano Pereira Castelo, brasileño, de 68 años.

Un video grabado por un transeúnte muestra que brasileño le apuntó con una pistola al paraguayo, tras discutir por el paso de sus vehículos.

Militares de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) identificaron y localizaron el martes último (1 de setiembre) al brasileño en su casa de Lambaré. El denunciado entregó dos pistolas que tenía, una de ellas sería con la que amenazó al camionero. Se trata de un arma Tanfoglio P19, calibre 9 milímetros.

Ayer, miércoles (2 de setiembre), policías del Departamento de Investigaciones de Asunción incautaron en horas de la mañana la camioneta Toyota Fortuner del brasileño, pero los agentes ya no lo encontraron en su casa.

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Sin embargo, ya asesorado por un abogado, el brasileño Luciano Pereira Castelo se presentó a la tarde en la Fiscalía, ante la unidad de la fiscala María del Carmen Palazón Ambrasath, siempre por el caso de la amenaza con la pistola.

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Empresario declaró por amenaza y se fue, pese a orden de captura de Brasil

Sin embargo, la fiscala escuchó al brasileño y luego lo dejó ir. Los policías de Investigaciones consultaron si no se iba a ordenar su detención, pero los funcionarios respondieron que no ameritaba.

Según los policías, informaron también a la fiscala que el brasileño Luciano Pereira Castelo, en realidad, en su país se llama Luciano Pampado Casquel y que bajo esa identidad registra una orden de captura por homicidio calificado.

El crimen atribuido al extranjero sucedió aparentemente en 1987, en la ciudad de São Manuel, estado de San Paulo, según los documentos conseguidos en fuente abierta.

De hecho, el 8 de setiembre de 2010, una comitiva fiscal-policial ya había allanado el negocio del brasileño Luciano Pereira Castelo, en Lambaré, justamente ante sospechas de que esa es una identidad falsa y de que probablemente lavaba dinero del narcotráfico.

Sin embargo, esa causa no prosperó y el extranjero quedó exonerado. Ahora, 16 años después, el caso puede ser desempolvado luego de que el mismo protagonista amenazara con una pistola a un camionero, tras una discusión en el tránsito.