Recuperan camioneta robada al director del Materno Infantil de Coronel Oviedo

La camioneta denunciada como robada es una Toyota Fortuner blanca, años 2021, con matrícula WHER 962, propiedad del médico Carlos Ramón Vera (36), quien es el director del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Coronel Oviedo.

De acuerdo con el relato de los investigadores, ya en horas de la madrugada, la víctima dejó estacionado su vehículo frente a su vivienda -ubicada en el barrio Senavitat, de la zona conocida como Calle Hovy de la mencionada ciudad- y cuando se levantó a las 07:00 se percató de que la camioneta no estaba donde la había dejado.

Tras alerta de robo en Coronel Oviedo, el rastreo llegó hasta Eusebio Ayala

Ante esto el médico llamó a la empresa de seguros para activar el sistema de rastreo satelital con el que estaba equipado la camioneta. La primera señal que recibieron los operadores indicaba que la Fortuner estaba estacionada en la compañía Potrero del Carmen, en el distrito de Eusebio Ayala.

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Al mismo tiempo, agentes de la comisaría jurisdiccional y del departamento de Investigaciones, de Caaguazú y de Cordillera, fueron alertados del hecho, por lo que llegaron hasta el lugar donde estaba la máquina, pero esperaron una par de horas para ver si alguien aparecía como para llevarla.

Pero los ladrones o sus cómplices no aparecieron por lo que decidieron activar todo el procedimiento de la recuperación, avisaron a los agentes del Ministerio Público y solicitaron la presencia de los expertos en Criminalística para levantar algunas evidencias como huellas dactilares de la camioneta.

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Camionetas, robadas por pedido

Fuentes de la dirección General de Investigación Criminal señalaron que se ha detectado que estas máquinas equipadas con sistema de seguridad de última generación son robadas por pedido.

Pese a que cada una de estos vehículos están equipados con sistemas de seguridad, precisamente para evitar robos, supuestamente el motor no se puede activar si está lejos de las llaves originales, que están equipadas con un chip que está conectado con otro ubicado en el cilindro del encendido.

Sin embargo, de alguna forma y en algún lugar, los criminales o robacoches acceden a la llave original del vehículo y con elementos informáticos de última generación llegan a escanear el sistema de seguridad de la llave original para fabricar un duplicado.

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Una vez que cuentan con la llave duplicada buscan el momento oportuno para “levantar” la camioneta y una vez que ponen en marcha el motor la llevan hasta un cierto punto donde abandonan esperando que la policía no logre encontrarla.

Los ladrones también llegan a usar inhibidores para evitar que los aparatos del sistema de rastreo satelital se activen, pero en este caso aparentemente los ladrones no pudieron detectar que la camioneta del director del Hospital de Materno Infantil de Coronel Oviedo contaba con GPS.