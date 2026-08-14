Protege tu auto nuevo: la recomendación para evitar robos

En los últimos meses se reportaron varios robos de camionetas de alta gama y de última generación en la capital del país. En conversación con ABC, el jefe del departamento Control de Desarmaderos de Automotores, comisario Abelardo Costa confirmó que los delincuentes lograron acceder a tecnologías que prácticamente anulan todos los dispositivos de seguridad del vehículo.

Gracias a las intervenciones efectuadas luego del proceso investigativo, se pudo confirmar que las bandas delictivas dedicadas al robo de vehículos consiguieron dispositivos electrónicos muy avanzados conocidos como inhibidores de señales.

Actualmente estos aparatos electrónicos que tienen el tamaño y la forma de un control remoto del acondicionador de aire puede anular el sistema de bloqueo de los vehículos, también corta la señal del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) instalado en el vehículos.

El diminuto dispositivo también es utilizado actualmente por los delincuentes para dejar fuera de servicio las cámaras de los circuitos cerrados, los cortacorrientes de los autos, también son empleados para abrir portones eléctricos.

Es evidente que los robacoches utilizan estos artefactos para ingresar al habitáculo de las camionetas, pero para poner en marcha los motores también utilizan otro tipo de tecnología que portan en computadoras portátiles.

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El viejo truco “salvatore”

Ante esta terrible realidad de la vulnerabilidad de la tecnología de punta, el comisario Acosta aconseja volver a los antiguos dispositivos conocidos como traba palancas, que iban adheridas al chasis y usaban cerraduras de acero para sujetar palanca de cambio en reversa cuando se iba a dejar estacionado el vehículo.

En la tarde del lunes 3 de febrero delincuentes lograron robar una camioneta Toyota Fortuner SRV blanca, con matrícula HEK 822, modelo 2018 de la jurisdicción de la comisaría 10° de Asunción, con el uso de esta tecnología.

Sin embargo, los ladrones fueron descubiertos alrededor de las 22:30 de ese mismo día cuando estaban llevando al rodado hacia el interior del país. Tras la persecución en la zona de Itá, patrulleros de varias dependencias lograron acorralar la camioneta en Julián Augusto Saldívar.

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El hombre que iba al mando del vehículo fue identificado como Ángel Gustavo Cristaldo Martínez (33), este se presentó ante los uniformados como empleado de un lavadero y dijo que estaba llevando la Fortuner para un lavado. Para ese momento el vehículo ya tenía otra matrícula WHGP 938.

Fuentes del departamento de Control de Automotores confirmaron que las camionetas de última generación robadas. En algunos casos, los vehículos sustraídos fueron utilizados en asaltos de gran envergadura, otros fueron llevados y vendidos en el interior del país, casi siempre a miembros de bandas dedicadas al narcotráfico. Mientras que otras de estas máquinas fueron llevadas hasta Bolivia donde fueron canjeadas por cargamentos de cocaína.

Igualmente, los agentes señalaron que los vehículos preferidos por los robacoches son los importados vía Chile, de la marca Toyota como los IST, Allion, Premio y el Vitz. Muchos de estos vehículos son nuevamente comercializados con documentos falsos y otros desarmados y comercializados como repuestos usados en el mercado negro.

Precauciones para comprar vehículo usado

El comisario Acosta señaló que en el momento de adquirir un vehículo se debe exigir el título original del rodado y verificar que esté a nombre del que está ofertando al igual que la cédula verde.

En caso de que sea la tercera o cuarta venta del mismo vehículo exigir la presentación de los contratos anteriores, que necesariamente debían de haber sido confeccionados en una escribanía y con las firmas certificadas de los vendedores y compradores, ya que actualmente existe una exigencia para transferir el rodado.

También se recomienda una verificación física del automotor, para ver si lo números de motor y chasis no fueron adulterados, para lo cual se puede solicitar la participación de un perito de la Policía.