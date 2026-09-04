Buscando drogas, incautan un fusil de guerra en Ypané

El allanamiento por narcotráfico se produjo aproximadamente a las 19:30 de ayer jueves, en una casa de la compañía Rosado Guasú de la ciudad de Ypané, en el departamento Central.

Los intervinientes fueron policías del Departamento Antinarcóticos, bajo la supervisión del fiscal de Narcotráfico de Central, Ranulfo Arnaldo Venialgo.

Los detenidos fueron identificados como Virgilio Ramón Jara Urbieta, de 42 años, e Inés Dalila Ferreira Villalba, de 56 años.

La comitiva llegó al lugar en busca de drogas, ya que se manejaba la información de que la pareja vendía cocaína, crack y marihuana.

La pista que motivó el operativo contra el narcotráfico en Ypané

Los datos de inteligencia daban cuenta de que los intervenidos aceptaban cosas robadas como parte de pago por las drogas y que incluso dirigían una red de pistoleros y fusileros que los protegían.

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Los policías y funcionarios no encontraron drogas en la casa, pero sí hallaron un poderoso fusil Colt AR15, calibre 5.56, con su respectivo cargador. Se trata de un arma similar al que usan las fuerzas especiales de nuestro país.

La Fiscalía imputaría hoy a la pareja por trasgresión a la ley de armas.

El fusil deberá ser sometido a una pericia balística para determinar si ya se usó en algún atentado.