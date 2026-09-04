Policiales
04 de septiembre de 2026 a la - 09:09

Buscando drogas, incautan un fusil de guerra en Ypané

Fusil Colt AR-15 sobre mesa roja con cartulina de 'EVIDENCIA ANTINARCÓTICOS' y una mano sosteniendo un cuaderno.
El fusil Colt AR-15 incautado en un allanamiento contra el narcotráfico en Ypané.Gentileza

La Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP) efectuaron un allanamiento ayer en busca de drogas, en Ypané, pero en cambio encontraron un fusil de guerra en poder de una pareja de supuestos traficantes.

Por ABC Color

El allanamiento por narcotráfico se produjo aproximadamente a las 19:30 de ayer jueves, en una casa de la compañía Rosado Guasú de la ciudad de Ypané, en el departamento Central.

Los intervinientes fueron policías del Departamento Antinarcóticos, bajo la supervisión del fiscal de Narcotráfico de Central, Ranulfo Arnaldo Venialgo.

Los detenidos fueron identificados como Virgilio Ramón Jara Urbieta, de 42 años, e Inés Dalila Ferreira Villalba, de 56 años.

Hombre y mujer posan para identificación, ambos lucen expresiones neutras y ropa casual, en un fondo claro.
Virgilio Ramón Jara Urbieta, e Inés Dalila Ferreira Villalba, supuestos traficantes capturados en Ypané.

La comitiva llegó al lugar en busca de drogas, ya que se manejaba la información de que la pareja vendía cocaína, crack y marihuana.

La pista que motivó el operativo contra el narcotráfico en Ypané

Los datos de inteligencia daban cuenta de que los intervenidos aceptaban cosas robadas como parte de pago por las drogas y que incluso dirigían una red de pistoleros y fusileros que los protegían.

Lea más: Prisión para hermanos sorprendidos con un lote de 30 fusiles en Pedro Juan

Los policías y funcionarios no encontraron drogas en la casa, pero sí hallaron un poderoso fusil Colt AR15, calibre 5.56, con su respectivo cargador. Se trata de un arma similar al que usan las fuerzas especiales de nuestro país.

La Fiscalía imputaría hoy a la pareja por trasgresión a la ley de armas.

El fusil deberá ser sometido a una pericia balística para determinar si ya se usó en algún atentado.