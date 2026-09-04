Policiales
04 de septiembre de 2026 a la - 18:03

Hombres armados protagonizaron gresca en la Expo Concepción

Pistola semiautomática, cargador y balas sobre bolsa de comisaría, en un ambiente interior.
Uno de los aprehendidos portaba una pistola, en tanto que otro tenía un cortaplumas.Gentileza

Tres hombres que protagonizaron una gresca en la mañana de este viernes dentro del predio de la Expo Concepción fueron aprehendidos. Uno de ellos portaba una pistola y otro un cortaplumas.

Por Aldo Rojas

De acuerdo con el informe policial, a las 06:00 de este viernes, un grupo de personas protagonizó una gresca dentro de un local situado en el campo de exposiciones Nanawa, donde se desarrolla la Expo Concepción. Los uniformados intervinieron y lograron reducir a tres hombres.

Uno de los aprehendidos es Romario Luna Cuba (30), quien recientemente salió de la Penitenciaría Regional de Concepción, donde estaba recluido. Este hombre cuenta con prohibición de consumir alcohol y de portar armas.

Hombre con pasamontañas negro y esposas, custodiado por policía en uniforme camuflado, en ambiente de comisaría.
Romario Luna Cuba, uno de los aprehendidos este viernes en Concepción.

Tras una verificación realizada por los agentes se encontró en su poder una pistola calibre 9 mm.

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Otro de los reducidos por los policías es Juan José Armoa (32), quien tenía en su poder un cortaplumas de unos 20 cm de longitud, y su mellizo, Juan Vicente Armoa.

Todos los detenidos fijan domicilio en el barrio Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de Concepción.

Dos aprehendidos encapuchados con camisetas blancas, custodiados por un policía con uniforme militar en un ambiente sobrio.
Los hermanos Juan José y Juan Vicente Armoa, aprehendidos en la Expo Concepción.

Los tres aprehendidos quedaron a cargo del Ministerio Público.