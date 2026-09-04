Hombres armados protagonizaron gresca en la Expo Concepción

De acuerdo con el informe policial, a las 06:00 de este viernes, un grupo de personas protagonizó una gresca dentro de un local situado en el campo de exposiciones Nanawa, donde se desarrolla la Expo Concepción. Los uniformados intervinieron y lograron reducir a tres hombres.

Uno de los aprehendidos es Romario Luna Cuba (30), quien recientemente salió de la Penitenciaría Regional de Concepción, donde estaba recluido. Este hombre cuenta con prohibición de consumir alcohol y de portar armas.

Tras una verificación realizada por los agentes se encontró en su poder una pistola calibre 9 mm.

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Otro de los reducidos por los policías es Juan José Armoa (32), quien tenía en su poder un cortaplumas de unos 20 cm de longitud, y su mellizo, Juan Vicente Armoa.

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Todos los detenidos fijan domicilio en el barrio Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de Concepción.

Los tres aprehendidos quedaron a cargo del Ministerio Público.