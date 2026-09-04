Persecución policial termina con dos presuntos asaltantes heridos en Ciudad del Este

De acuerdo con el reporte policial, los agentes intentaron interceptar un vehículo Toyota Premio en la madrugada de este viernes, a las 2:00 aproximadamente, pero los ocupantes habrían desobedecido la orden y emprendieron la fuga.

Inmediatamente, se inició una persecución por varias calles de la ciudad, durante la cual, siempre según la Policía, los ocupantes realizaron disparos de arma de fuego y atropellaron algunos retenes instalados para detener su marcha.

La persecución culminó en una calle sin salida del barrio Che la Reina, donde el automóvil terminó chocando contra un árbol ubicado en la vereda.

Tras el choque, dos ocupantes vestidos con ropas camufladas descendieron del vehículo y huyeron a pie, efectuando disparos contra los intervinientes.

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En tanto, otros tres ocupantes fueron reducidos por los intervinientes. Los agentes constataron que dos de los aprehendidos estaban heridos, por lo que solicitaron la presencia de bomberos voluntarios para trasladarlos al Hospital Regional.

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Los aprehendidos fueron identificados como Diego Ramón Fernández Brizuela (24), Rodrigo Martínez Escobar (21) y un adolescente de tan solo 15 años.

Los dos mayores de edad resultaron heridos durante el procedimiento y habrían recuperado recientemente su libertad tras permanecer recluidos en una penitenciaría de Brasil.

Asimismo, durante el procedimiento, los agentes hallaron un croquis de una vivienda que pertenecería a un cambista, lo que hace presumir que el inmueble habría sido marcado como posible objetivo de un asalto previsto para esta madrugada.

Armas y otros elementos incautados

Durante el procedimiento fueron incautados un fusil HK 416, calibre 5.56, con un cargador que contenía 12 cartuchos. También fue incautado otro fusil calibre 7.62 x 51, además de dos revólveres calibre .38 Special.

El automóvil Toyota Premio fue trasladado para su inspección, debido a que circulaba sin chapa y con el chasis posiblemente adulterado.

Desde el Departamento de Investigaciones informaron que el procedimiento se relaciona varios asaltos ocurridos durante la madrugada en diferentes puntos de la ciudad.