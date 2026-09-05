“El encantador de empleadas” reaparece y es vinculado a dos hurtos domiciliarios en Asunción

Luego de varios años fuera del foco policial, Aldo René Ibarra Cubilla (52), apodado por la Policía Nacional como “el encantador de empleadas”, volvió a ser señalado como presunto autor de dos hurtos domiciliarios ocurridos recientemente en Asunción.

El jefe de Prevención y Seguridad de Asunción, comisario José Santacruz, informó que el sospechoso fue identificado como uno de los responsables de dos hechos registrados a finales de agosto, ambos caracterizados por un mismo modus operandi: el engaño a trabajadoras domésticas para obtener acceso a las viviendas.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Policía, uno de los casos ocurrió el pasado 23 de agosto en el barrio Sajonia. En esa ocasión, el sospechoso habría logrado ingresar a una vivienda y apoderarse de aproximadamente G. 100 millones.

Días después, un hecho de características similares se registró en una vivienda ubicada en el barrio Obrero de la capital, donde nuevamente habría actuado mediante engaños para ganarse la confianza de las personas que se encontraban en el inmueble.

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Cómo operaba el sospechoso

Según explicó el comisario Santacruz, Ibarra Cubilla no utiliza armas ni recurre a la violencia física para cometer los delitos. Su estrategia consiste en presentarse como una persona de confianza de los propietarios y convencer a las trabajadoras domésticas de que cuenta con autorización para ingresar a la vivienda.

En uno de los casos, el hombre habría obtenido previamente el número telefónico del dueño de casa. Frente a la empleada doméstica realizó una llamada al propietario y, tras ser atendido, cortó la comunicación, pero simuló continuar hablando con él para hacer creer que estaba recibiendo instrucciones.

“Él llegó a la vivienda como si fuera familiar del señor y le dijo a la empleada que el dueño quiere que le revise sus cosas. De ese modo, le convence a la empleada e ingresa a la casa”, relató el jefe policial.

Se hizo pasar por joyero para llevarse dinero y joyas

Una de las víctimas relató a Telefuturo que el sospechoso se presentó como un supuesto joyero. Tras convencer a la trabajadora doméstica de que tenía autorización de los propietarios, logró que esta le entregara joyas que, supuestamente, debían ser sometidas a reparación.

Además, obtuvo acceso a un ropero que se encontraba cerrado. Como no disponía de la llave, forzó la cerradura con un destornillador y se apoderó del dinero guardado en el interior.

Según la denunciante, los G. 100 millones sustraídos estaban destinados al pago de proveedores de una empresa perteneciente a la familia afectada.

Videos de circuito cerrado permitieron identificarlo

La Policía Nacional señaló que las imágenes de cámaras de circuito cerrado fueron fundamentales para identificar nuevamente al sospechoso.

En uno de los videos se observa al hombre recorriendo tranquilamente la vivienda junto a la empleada doméstica e incluso en presencia de una niña. También se lo ve portando el destornillador que habría utilizado para forzar el mueble donde se encontraba el dinero.

Tras la identificación, los investigadores iniciaron un operativo para localizarlo y concretar su captura.

El comisario Santacruz insta a la ciudadanía a no dar acceso a desconocido a sus viviendas y estar atento ante este tipo de intento de engaños. También solicitó colaboración para ubicar al delincuente prófugo.

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Un viejo conocido de la Policía

El comisario Santacruz recordó que Ibarra Cubilla ya había sido condenado por hechos similares y estuvo recluido durante más de dos años. Precisó que hace aproximadamente ocho años fue enviado a prisión y que, desde entonces, el alias de “el encantador de empleadas” quedó asociado a su particular forma de operar.

Las autoridades sostienen que, tras recuperar su libertad, el sospechoso habría retomado actividades delictivas utilizando el mismo método que lo hizo conocido dentro del ámbito policial.

Diferencian su caso del de otro conocido ladrón domiciliario

Aldo René Ibarra Cubilla no debe ser confundido con Óscar Cirilo Ríos, detenido en abril del año pasado y también conocido por los apodos de “encantador de las empleadas domésticas” y “rey de los robos domiciliarios”.

Sin embargo, los investigadores remarcaron que Ibarra Cubilla fue identificado con ese sobrenombre desde hace décadas debido a la modalidad que emplea para cometer los hurtos, basada en la manipulación y el engaño de las personas que cuidan las viviendas.