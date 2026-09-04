Fiscalía imputa a dos adolescentes que asaltaron a conductor español de Bolt

La Fiscalía imputó por robo agravado a dos adolescentes de 16 y 17 años sindicados de asaltar brutalmente a un conductor de la plataforma Bolt, de nacionalidad española, en el barrio Santa Librada de Asunción, en las cercanías del vertedero Cateura.

De acuerdo con el circuito cerrado del vehículo, los jóvenes atacaron al trabajador durante el viaje: uno lo sujetó del cuello mientras el otro lo amenazaba con un cuchillo para despojarlo de sus pertenencias.

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Entre los objetos robados se encuentran su teléfono celular y su billetera, la cual contenía unos G. 300.000, documentos personales y su licencia de conducir.

Víctima intentó perseguirles, pero no logró alcanzarles

Tras el ataque, los delincuentes descendieron del automóvil y huyeron hacia una zona de matorrales. Aunque la víctima intentó perseguirlos, no logró darles alcance. Posteriormente, contó con el auxilio de un transeúnte que alertó al sistema 911, lo que movilizó a agentes de la Comisaría 8.ª de Asunción hasta la escena.

La causa quedó a cargo de la agente fiscal Fátima Girala, de la Unidad Penal n.° 3 del Sector 1, quien formuló la imputación correspondiente.