Narcos usaban a Centurión por ser “finalista de la Libertadores con Olimpia”

La operación Nexus 2 se ejecutó ayer martes, cuando policías de Antinarcóticos y fiscales de Narcotráfico hicieron tres allanamientos en Itacurubí de la Cordillera (Cordillera), tres más en Yataity del Norte (San Pedro), uno en San José de los Arroyos (Caaguazú), uno en Mariano Roque Alonso (Central) y otro en Asunción, así como requisas en las cárceles de Emboscada (Cordillera) y Cambyretá (Itapúa).

Ayer, el juez de Crimen Organizado de Asunción, Osmar David Legal Troche, decretó la prisión preventiva de los imputados Alexis Vidal González Zárate (42), alias Pelado, y Luis Alberto Paiva Gutiérrez, de 40 años, alias Mariachi, quienes ya están luego presos en Emboscada y Cambyretá, respectivamente.

El magistrado también ordenó la reclusión de los nuevos detenidos Cindy Ruth Peralta Alderete (31), alias Cin; Álvaro Enrique Cáceres Cabrera (28), alias Alvarito, y Luis Miguel Molinas Brítez (39), alias Chon.

Osmar Legal, a la vez, decretó la rebeldía de los prófugos, el gerenciador deportivo Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (37), alias Manu; el exfutbolista Víctor Hugo Centurión Miranda (39), alias Centu, y el expolicía Julián Franco (57), alias Jaguapi.

Los encarcelados y los prófugos fueron imputados por la fiscala de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, por hechos como tráfico internacional, asociación criminal y tenencia de sustancias estupefacientes, todos de la Ley 1.340 de Drogas.

En la imputación, se transcriben algunos audios grabados durante la investigación.

En uno de ellos, por ejemplo, del 5 de julio de 2022, el supuesto líder de la organización Alexis Vidal González y el supuesto jefe operativo Dionisio Manuel Cáceres hablaron de que este último iría a Capitán Bado para negociar la compra de una carga de cocaína con un patrón llamado Jorge, alias 3P.

En la llamada, Dionisio Manuel Cáceres pidió autorización para llevar consigo al exarquero Víctor Centurión, “a lo que Alexis responde que sí, que lo lleve, que ellos deben marcar presencia, ya que 3P es buena influencia”.

En la misma charla, Alexis, desde su celda de Emboscada, resaltó sobre el ahora prófugo Víctor Centurión “se lo respeta y valora porque fue finalista de la Libertadores con Olimpia”.

Alexis también sugirió que Centurión llevara una camiseta de regalo para el proveedor de cocaína Jorge.

Efectivamente, en otra llamada, más tarde, Dionisio le reportó a Alexis los detalles del encuentro que tuvieron y confirmó que Víctor Centurión llevó “la camiseta de la Selección que usó cuando jugó en las Eliminatorias”.

El entonces arquero de Olimpia, Víctor Centurión, efectivamente fue convocado en 2015 para un combo de Eliminatorias por el entonces técnico Ramón Díaz.