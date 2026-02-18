Operación Nexus 2: desarticulan la antigua estructura de Marset en Paraguay

La operación Nexus forma parte de una investigación técnica desarrollada desde hace 2 años y 10 meses por policías de la división de Inteligencia del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, unidad también conocido como Antinarcóticos.

Se trata de una pesquisa basada principalmente en escuchas telefónicas, dirigida por la fiscala Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.

La primera acción operativa, es decir, la operación Nexus 1, se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2025, cuando fue capturado en el barrio Roberto L. Pettit de Asunción uno de los supuestos miembros de la organización, Diego David Giménez Arámbulo, de 36 años, alias Gordo, quien supuestamente dirigía una de las células dedicadas principalmente al microtráfico, es decir, la venta de las porciones de cocaína sobrantes de los grandes envíos que se hacía la red a mercados como Brasil y Europa.

Ayer de mañana, en cambio, se ejecutó la segunda fase de la misión, es decir, la operación Nexus 2, en la que sí ya se concentraron en los objetivos prioritarios de la investigación.

Por ejemplo, uno de los equipos de Antinarcóticos intervino la celda del que sería el líder de la organización, Alexis Vidal González Zárate, de 42 años, alias Pelado, en la cárcel Antigua de Emboscada (Cordillera). Este procedimiento fue acompañado por el fiscal Christian Manuel Benítez Cáceres.

Pelado está recluido desde 2022 y actualmente afronta juicio en el marco de la histórica operación A Ultranza Py, ya que habría sido uno de los principales testaferros del narcotraficante más buscado de Sudamérica, el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, alias Omelet.

También se revisó la celda de Luis Alberto Paiva Gutiérrez, de 40 años, alias Mariachi, en la cárcel Cereso de Cambyretá (Itapúa). Fue con la supervisión de la fiscala Rocío Carolina Valdez Florentín.

Mariachi cayó en 2015 con 115 kilos de cocaína y cumple desde entonces una condena de 20 años. Formaba parte de la banda del famoso narcotraficante esteño Tomás Rojas Cañete, alias Toma’i, quien también cumple múltiples condenas actualmente.

Según los datos, Mariachi sería el nexo entre Alexis Vidal González Zárate, alias Pelado, y los productores de cocaína de Colombia y Bolivia que enviaban desde sus países los cargamentos que esta organización recibía en pistas de aterrizaje clandestinas de distintos puntos de nuestro país, principalmente una situada en la ciudad de Valenzuela (Cordillera), en las coordenadas 25° 32′ 18″ S, 56° 54′ 22″ W.

El que sería el jefe operativo de la estructura y de un nivel jerárquico casi similar al de Alexis es Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, de 37 años, alias Manu, cuya casa fue allanada en el distrito de Itacurubí de la Cordillera (Cordillera). Acompañó este incursión el fiscal Carlos Alejandro Cardozo Pereira.

Manu sería el encargado de coordinar con Pelado la importación de cocaína y de dar instrucciones al resto de la organización para recibir, mover, esconder y luego vender la droga, todo según la investigación.

Por ejemplo, los policías escribieron que era el encargado de materializar las operaciones de narcotráfico en el terreno, actuando como el representante visible de la estructura ante otras organizaciones criminales.

En un audio grabado por la Policía supuestamente se lo escucha en una negociación de una carga de 400 kilos de cocaína, a un precio de 2.800 dólares por kilo, con un cliente apodado Quinielero.

Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, alias Manu, era oficialmente representante de futbolistas y luego fue gerente deportivo de clubes como Rubio Ñu de la Primera División de Paraguay y Fuerza Amarilla de la Primera División de Ecuador. Incluso tuvo injerencia en el club Trikala FC de la Segunda División de Grecia. En todos estos equipos inyectó dinero proveído supuestamente por el que era su jefe, Sebastián Marset.

Los policías explicaron que no encontraron a Manu en su casa, aunque sí hallaron y detuvieron a su esposa, Cindy Ruth Peralta Alderete, de 31 años, alias Cin, a cuyo nombre figuran varios bienes adquiridos presuntamente con dinero del tráfico de cocaína.

Otros grupos operativos de la Policía allanaron la estación de servicios de Manu, en Itacurubí de la Cordillera (Cordillera), a cargo del fiscal José Martín Morínigo Coronel, y la casa quinta del mismo sospechoso, en San José de los Arroyos (Caaguazú), con el apoyo del fiscal Fermín Segovia Villasanti.

El hermano menor de Manu, Álvaro Enrique Cáceres Cabrera, de 28 años, alias Alvarito, también fue detenido ayer en su casa de Itacurubí de la Cordillera (Cordillera), en un allanamiento apoyado por el fiscal José Martín Morínigo Coronel.

Alvarito sería un testaferro de su hermano mayor Manu e incluso habría participado varias veces en el ocultamiento y el traslado de cargamentos de cocaína.

Otro objetivo prioritario era el exfutbolista Víctor Hugo Centurión Miranda, de 39 años, alias Centu, quien no fue localizado y ahora se encuentra prófugo.

Fueron allanadas su casa y la de su padre, en Yataity del Norte (San Pedro), por el fiscal Jorge Isaak Encina Alder, y su granja ubicada en la misma ciudad, por el fiscal César Alberto Sosa Ayala.

También se intervino la otra casa de Centu, en Mariano Roque Alonso, por la fiscala Pamela Pérez Trinidad, pero igualmente sin éxito.

Centurión fue arquero de clubes paraguayos como Tacuary, Libertad, Olimpia, Sportivo Luqueño, Guaraní, Sol de América y Rubio Ñu, así como de del Trikala FC de Grecia, en estos dos últimos equipos de la mano de Sebastián Marset y Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, alias Manu.

Centu, quien también llegó a jugar en la Selección Paraguaya, se encargaba de conseguir aeronaves, repuestos y combustible de aviación, pero también participaba en la preparación de sitios para el descenso de aeronaves. Actuaba como nexo para la compra y venta de droga y utilizaba su reconocimiento público para entablar relaciones con otras fracciones criminales, de acuerdo con el informe de la Policía.

El último procedimiento se hizo en el barrio Obrero de Asunción, donde fue capturado el exjugador de fútbol de salón y futsal Luis Miguel Molinas Brítez, de 39 años, alias Chon. Su arresto fue dirigido por la fiscala titular de la causa, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor.

Chon llegó a jugar en el equipo de futsal FIFA de Cerro Porteño y defendió también a la Selección Paraguay en la misma disciplina.

Actuaba como el principal agente de ventas y búsqueda de mercados en el área metropolitana de Asunción, participaba activamente en la logística de apoyo aéreo y fungía como canal de suministro y mensajería para los líderes recluidos en penitenciaría, según el relatorio de los uniformados.

Otro imputado, pero que está prófugo es Julián Franco, alias Jaguapire, un exconvicto quien fungía de intermediario para las negociaciones de compra y venta de la droga.

El suboficial de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) Virgilio Ramón Delvalle Sosa, de 48 años, alias Milico, era indagado anoche, pero tras su declaración, la fiscala dispuso su libertad