Encarnación: explican posibles causas tras incendio de quinta del intendente Luis Yd

Un incendio consumió por completo una cabaña dentro de un inmueble rural tipo casa quinta, ubicada en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Encarnación. El inmueble sería propiedad del intendente municipal Alfredo Luis Yd Sánchez (Alianza), según el informe policial.

Bomberos voluntarios de la ciudad trabajaron tras el reporte del siniestro, cerca de las 21:35 de este domingo. Se registraron daños materiales, con la pérdida de muebles, electrodomésticos y enseres.

Según un comunicado oficial del jefe comunal, de acuerdo con las primeras evaluaciones, el inicio del fuego se habría originado a causa de un accidente fortuito. Presumen que el sobrecalentamiento de cables en el sistema eléctrico inició el fuego.

Debido a la naturaleza de la construcción, hecha de material de machimbre, las llamas se propagaron con rapidez, consumiendo de manera total la estructura del bungalow.

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Daños materiales

Luis Yd refirió que es copropietario del inmueble, junto a otras dos personas más, cuyas identidades omitió. Indicó que por fortuna el fuego no alcanzó otros espacios de la quinta, que cuenta con un quincho, una pileta y otros sitios libres.

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Indicó que el casero se percató del fuego y llamaron inmediatamente a los bomberos. Sostuvo que pudieron hallar indicios de que fue una sobrecarga eléctrica la que pudo iniciar el incendio.

Estimó que la pérdida material podría ascender a unos G. 100 millones aproximadamente. Detalló que la quinta era utilizada solamente con fines personales y no era utilizada para reuniones políticas o de campaña.