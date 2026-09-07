Requisa en exTacumbú: ¿intervención está relacionada con incidente de Hugo Javier?

El director de Policía de Asunción, comisario Francisco Ávalos, aclaró que la intervención en el Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú, no tiene relación con el incidente de salud que sufrió Hugo Javier González en la Unidad Penitenciaria “Esperanza”.

“La requisa no se debe al incidente que ocurrió anoche con Hugo Javier porque donde él estuvo recluido es en Esperanza, que es en el otro sector de este centro penitenciario”, refirió.

Ávalos explicó que el procedimiento ya había sido planificado la semana pasada y estaba previsto para comenzar a las 07:00 de este lunes.

El jefe policial remarcó que el operativo forma parte de las intervenciones que se vienen realizando en distintos centros penitenciarios con el objetivo de mantener y reforzar los niveles de seguridad.

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Todos los pabellones de exTacumbú son requisados

Durante la intervención, se realiza el registro de las celdas de los distintos pabellones del Centro Nacional de Prevenidos.

Según explicó el comisario Ávalos, todos los pabellones están siendo requisados, mientras los internos aguardan para retomar su rutina habitual.

El jefe policial no señaló un motivo puntual para esta intervención y sostuvo que este tipo de procedimientos se desarrolla en la mayoría de los establecimientos penitenciarios como parte de las tareas preventivas.

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El comisario también aclaró que, pese a que la penitenciaría Esperanza se encuentra ubicada en un predio compartido con el exTacumbú, ese establecimiento no será incluido en el operativo de este lunes, que cuenta con el despliegue de 300 agentes de la Policía Nacional.