Liberales exigen a Peña esclarecer el caso Hugo Javier e identificar a los responsables

En un comunicado a la opinión pública, autoridades del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) expresaron su “profunda preocupación” y exigieron al gobierno de Peña una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial y transparente sobre lo ocurrido con Hugo Javier González. Esto a fin de identificar si existieron responsabilidades penales, administrativas o funcionales.

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Igualmente reclaman que el Ministerio Público, a cargo del fiscal general Emiliano Rolón, preserve todas las grabaciones de seguridad y registros de lo ocurrido.

De esta manera las autoridades del PLRA también exigen que el oficialismo proporcione a la ciudadanía información oficial, unificada, cronológica y verificable sobre los avances en la presente investigación.

Así también, que se garantice la atención médica necesaria y la protección integral de Hugo Javier González Alegre.

El comunicado es firmado por el titular del PLRA, Alcides Riveros y el secretario general de la agrupación, Cristian González.

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Contradicciones: De ACV a lesiones

Si bien hablan de “contradicciones” entre el primer diagnóstico y las observaciones posteriores, no mencionan directamente ni insinúan que se haya tratado de un caso de “quema de archivo”.

Cuestionan las contradicciones del caso ya que informaciones preliminares hablaban de un accidente cerebrovascular (ACV) y una posterior caída hasta que las autoridades del Hospital Nacional de Itauguá indicaron que la magnitud y las características de las lesiones constatadas no guardarían una correspondencia clara con una sola caída.

“Estas contradicciones deben ser aclaradas con urgencia, responsabilidad y rigor científico”, recalcaron.

La ciudadanía debe saber la verdad, señalan

Destacaron también que toda persona privada de libertad se encuentra bajo la custodia y protección especial del Estado y que la privación de libertad no implica la pérdida del derecho a la vida, a la integridad física, a la salud ni a recibir un trato digno.

“Esta obligación estatal rige para todas las personas, sin distinción de identidad, afiliación política, condición económica o situación procesal”, dijeron.

“El PLRA no aceptará el silencio, la desinformación, ni la falta de transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad”, señalan.

Central, un feudo liberal

Justamente, la gobernación de Central fue siempre un feudo del PLRA desde el inicio de la era democrática. Esta hegemonía solo se rompió cuando Horacio Cartes reclutó al entonces popular conductor de TV Hugo Javier “el N° 2” quien ganó las elecciones del periodo 2018-2023 con serias acusaciones de desvío de fondos durante la pandemia de Covid. Posteriormente este fue condenado.

El actual gobernador de Central es Ricardo Estigarribia y desde esta plataforma su sector, el movimiento Nuevo Liberalismo, ganó la presidencia del PLRA, con Alcides Riveros en dicho cargo. El jefe departamental a su turno busca la presidencia de la República para el 2028.