Guapi, el incorregible tortolero, fue nuevamente detenido tras seguidilla de robos en Asunción

Tanto Guapi como su yerno, cuentan con sendos antecedentes por hechos de robo agravado, sin embargo estaban libres y operando nuevamente en las calles de Asunción gracias a medidas alternativas a la prisión con las que fueron beneficiados.

Voceros de la Dirección de Policía de Asunción confirmaron que todos los días, principalmente durante los fines de semanas, ambos maleantes perpetraron seguidilla de ataques a vehículos estacionados.

Un grupo de agentes de Investigaciones fue comisionado para identificar y capturar a los sospechosos, los primeros que hicieron los oficiales fue identificar el vehículo que estaban usando los tortoleros, un automóvil Toyota Vitz rojo, con matrícula BTC 540, supuestamente alquilado.

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En la noche de ayer, lunes 7 de septiembre, ambos maleantes perpetraron su último golpe, fue sobre la avenida Máximo Santos casi Concordia del barrio Las Mercedes de la capital del país, donde rompieron los vidrios de un auto Hyundai HB20 blanco, matrícula AAIB 655, propiedad de Carla Andrea Arza Richer (30).

Del interior del vehículo, los maleantes se llevaron una tablet, dos notebooks, artículos informáticos y joyas. Tras la denuncia del hecho los agentes de Investigaciones llegaron al sitio y lograron imágenes más nítidas del vehículo utilizado por los ladrones.

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Desde la mañana de hoy, martes 8 de setiembre, se sumaron más agentes a la búsqueda de los sospechosos tanto en el centro de la ciudad de Asunción como en los barrio periféricos, hasta que finalmente los policías ubicaron el Toyota Vitz rojo estacionado sobre la avenida Eusebio Ayala casi Bartolomé de las Casas, por lo que inmediatamente montaron vigilancia en el sitio.

Llegaron para abordar el auto

Y efectivamente alrededor de las 13:00 de hoy, ambos sospechosos llegaron hasta la mencionada dirección y fueron capturados en el momento en que se disponían a abordar el auto en cuyo interior se encontraron una gran cantidad de herramientas. También había celulares, dos inhibidores de señales, un medidor láser de distancia.

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Guapi y su yerno, ambos con más de una decena de antecedentes, fueron llevados a la base de Investigaciones, junto con todas las evidencias encontradas en poder de ambos.