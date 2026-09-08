Cayó con marihuana oculta en leche y snacks en la cárcel de Emboscada

Un hombre fue detenido este martes en el Centro Penitenciario Martín Mendoza, ubicado en la zona de Emboscada, tras ser descubierto intentando ingresar sustancias prohibidas durante una jornada de visita a los reclusos.

El sospechoso, identificado como Derlis Fabián Bernal Rivera, acudió al penal para entregar mercaderías a un interno recluido en el Módulo 7. Sin embargo, durante el rigor de la inspección de rutina y el control de encomiendas, los agentes penitenciarios notaron irregularidades en los productos que llevaba consigo.

Al verificar minuciosamente los artículos, los guardias detectaron un total de 180 gramos de marihuana ingeniosamente ocultos en el interior de envases de leche, paquetes de galletitas y diversos snacks.

Con el propósito de burlar los escáneres y las revisiones de seguridad, la droga había sido previamente envuelta en capas de papel carbónico y papel aluminio.

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Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a las autoridades competentes. El fiscal interviniente, en coordinación con personal especializado del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, dispuso la aprehensión de Bernal Rivera.

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El procedimiento y las evidencias incautadas quedaron formalmente a disposición del Ministerio Público para el avance de las investigaciones judiciales correspondientes.