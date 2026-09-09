Luque: delincuente ingresó a una escuela y fue detenido tras robar una notebook

Un hombre fue aprehendido este martes como presunto autor de un hecho de hurto agravado registrado en la Escuela Básica N.º 861 Perpetuo Socorro, ubicada sobre la avenida Maquivuchi, en la zona de Itapuamí, Luque.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Subcomisaría 011 de Itapuamí, quienes acudieron al establecimiento tras recibir una alerta a través del sistema 911, aproximadamente a las 7:00.

Al llegar, los policías fueron recibidos por la directora de la institución, Graciela García, quien informó sobre el ingreso de desconocidos durante la madrugada. De acuerdo con las imágenes del circuito cerrado, el hecho habría ocurrido alrededor de las 2:30.

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Rompió el vidrio para entrar a la dirección

Según explicó el oficial inspector Rubén Cáceres, el presunto autor rompió el vidrio de una de las ventanas utilizando una varilla de hierro y posteriormente ingresó al sector de la dirección.

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron a los agentes obtener las características del sospechoso. Con esos datos realizaron un rastrillaje por las inmediaciones hasta localizarlo.

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El hombre habría intentado escapar internándose en una zona de vegetación, pero finalmente fue reducido y aprehendido por los intervinientes.

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Recuperaron una notebook

Durante el procedimiento, los agentes recuperaron una notebook con sus accesorios y cargador, perteneciente a la institución educativa.

La Policía señaló además que, conforme a la denuncia, también habría sido sustraído un termo, además de una guampa.

El sospechoso cuenta, según los datos proporcionados por la Policía, con antecedentes por un hecho de robo registrado en 2019 y otro caso de hurto agravado en 2020.

Segundo ataque a una escuela en Luque

El caso genera preocupación debido a que se trata del segundo establecimiento educativo de Luque afectado por un hecho similar durante la misma jornada.

Ese mismo día, delincuentes ingresaron a la Escuela Básica N.º 4.839 “Medalla Milagrosa”, ubicada en la compañía Isla Bogado, donde desvalijaron por completo varias aulas y se llevaron diversos objetos.