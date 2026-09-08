Ni el almuerzo escolar se salvó: roban equipos y destruyen puertas en escuela de Luque

La inseguridad volvió a dar un duro golpe a la comunidad educativa de la Escuela Básica N° 4.839 “Medalla Milagrosa”, ubicada en la compañía Isla Bogado de Luque. Delincuentes ingresaron de madrugada a la institución, bajaron la llave principal de energía para neutralizar el sistema de vigilancia y desvalijaron por completo las aulas, afectando principalmente a los niños del nivel inicial.

En contacto con ABC Color, la directora de la institución, Miriam Caballero, lamentó el perjuicio ocasionado y explicó el modus operandi utilizado por los malvivientes para evitar ser registrados por las cámaras.

“El nivel de inseguridad es muy grande en nuestra comunidad. Tenemos las cámaras, que ahora también nos robaron: tres cámaras, focos son las que se llevaron. Cortaron todo mi internet, por eso es que no se les puede ver, bajaron la llave principal”, sostuvo.

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En este sentido, contó que los delincuentes arremetieron contra el mobiliario y la infraestructura de seis aulas. Dos de ellas quedaron completamente inutilizadas tras ser violentadas.

El nivel inicial, el más perjudicado

La directora, señaló que el impacto del robo se sintió de inmediato en la rutina escolar, ya que los alumnos del nivel inicial debieron ser reubicados en otros espacios para poder dar clases, porque perdieron la totalidad de sus herramientas de enseñanza tecnológicas y de trabajo diario.

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“Los chicos en la mañana tuvieron que dar clases en otras salas. El nivel inicial fue el más afectado ya que se llevó su televisor, la computadora notebook y el retroproyector. De Hambre Cero no se recuperó nada: se llevaron las bandejas, los utensilios y los vasos. En cuanto a la merienda, se llevaron leche, chipita, palito y maní”, afirmó

Aunque efectivos de la Policía Nacional lograron aprehender a tres presuntos implicados en el hecho, la restitución de lo robado fue prácticamente nula. Según detalló la directora, solo se recuperaron insumos menores como plasticolas, témperas y kits de limpieza.

Pedido de apoyo y patrullaje preventivo

La directora, puntualizó que si bien la institución cuenta con el acompañamiento policial durante los horarios de entrada y salida de los alumnos, la comunidad educativa advierte que el peligro principal se concentra en horas de la madrugada, momento en que el predio queda vulnerable.

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“Yo lo que le pedí al comisario es que por favor pasen de madrugada. Ellos nos acompañan en la salida y en la entrada de los chicos, pero a la madrugada, cuando nadie está, es el tema. Dicen que los delincuentes son de una villa aledaña a nuestra escuela”, dijo.

Ante la falta de recursos para reponer el material sustraído y reparar los daños en la infraestructura, la dirección apela a la solidaridad de las autoridades y de la ciudadanía.

La prioridad inmediata es conseguir la donación de puertas para garantizar la seguridad de las aulas, mientras el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) activa los protocolos de informe y seguimiento institucional.