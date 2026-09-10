“Llamativo” ataque a vehículo de directora de comisión que investiga la “Mafia de los pagarés”

La abogada Diana Vargas, directora de la Comisión Especial de Investigación del Senado sobre la “Mafia de los pagarés”, denunció que desconocidos rompieron el vidrio de su vehículo, que estaba estacionado frente a su domicilio, en la vía pública.

El hecho ocurrió durante la noche del martes y la madrugada de ayer. Los desconocidos rompieron una de las ventanas y revolvieron el interior del automóvil, pero no se llevaron ningún objeto.

Vargas señaló que no se considera víctima de un atentado, aunque admitió que el episodio le resulta llamativo por las circunstancias en que ocurrió.

“Lo llamativo es que no se llevaron absolutamente nada porque tenía una camarita, zapatos, freidora de aire, una cafetera e, incluso, dinero en efectivo; todo está muy intacto. No quiero hacerme la película, pero eso llama bastante la atención”, manifestó a la 1020 AM.

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Antes de una nueva denuncia por la “Mafia de los pagarés”

Vargas también enfatizó el momento en que ocurrió el incidente. El ataque al vehículo se registró durante la madrugada del miércoles, un día antes de la presentación de una denuncia penal masiva impulsada por víctimas de la denominada “Mafia de los pagarés”.

La abogada acompaña como directora de la Comisión Especial de Investigación del Senado y trabaja con las víctimas afectadas por el esquema que habría perjudicado a enfermeras activas y jubiladas del Hospital de Clínicas.

La denuncia será presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público y contempla presuntos hechos de estafa, asociación criminal, producción de documentos públicos de contenido falso, enriquecimiento ilícito y eventual prevaricato.

¿Abogada recibió amenazas?

Vargas indicó que, si bien le pidieron que tenga “prudencia” ante el caso llamativo, seguirá asesorando a las víctimas.

“Vamos a seguir centrandonos en el acompañamiento técnico que hacemos a las instituciones y, sobre todo, a la víctimas. Este es un hecho menor que no quiero darle entidad”, declaró.

Mencionó que si bien no tiene amenazas directas, recibió “señalamientos” por parte de algunos actores judiciales, entre ello abogados, que están procesados o vinculados a la “Mafia de los pagarés”.

“Hay algunos que están acostumbrados, como Zully Ortiz, de manejar el Poder Judicial y las instituciones; entonces, le genera hoy impotencia que estén del otro lado y que les toque rendir cuentas”, sostuvo.

También coincidirá con audiencias en tribunales

La abogada señaló, además, que el hecho se produce en la previa de varias actuaciones judiciales relacionadas con personas acusadas en el marco de la investigación de la “Mafia de los pagarés”.

En ese sentido, Vargas había anunciado que acompañaría a los denunciantes durante la audiencia preliminar de la acusada Lourdes Aranda, junto con la abogada Cecilia Pérez.

“El matoneo no nos asusta”, afirmó Vargas

Antes de conocerse el incidente con su vehículo, Vargas publicó en sus redes sociales un mensaje en el que hizo referencia a las actividades previstas en tribunales y a la presentación de nuevas denuncias.

“Mañana acompañaremos a la histórica enfermera de Clínicas en la preliminar de la acusada Lourdes Aranda junto con Cecilia Pérez. También presentaremos una nueva denuncia contra los demás involucrados. Y que sepan que el ‘MATONEO’ no nos asusta”, escribió.

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Vargas manifestó que el hecho de que el vehículo haya sido violentado no permite establecer por sí mismo una relación con las denuncias sobre la denominada “Mafia de los pagarés”. Sin embargo, insistió que considera llamativo que, pese a la rotura del vidrio y la revisión del interior, no haya sido sustraído ningún objeto.