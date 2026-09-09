Esta es la última información que se tiene sobre la salud de Hugo Javier

El exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional de Itauguá (HNI) con pronóstico delicado.

Sin embargo, los médicos avizoran un alentador avance en su proceso de recuperación. Actualmente se encuentra sin las drogas que lo mantenían sedado. Anunciaron que analizarán en los próximos días el retiro de los analgésicos para probar la tolerancia sin el respirador mecánico.

El jefe de Terapia Intensiva Adultos, Dr. Richar Escobar Decoud, informó que Hugo Javier González continúa en estado crítico, aunque presenta una evolución favorable dentro de la gravedad de su cuadro.

“El paciente está hemodinámicamente activo. Está sin soporte de vasoactivos. En horas de la mañana hemos procedido a retirarle los sedantes y analgésicos en una evaluación denominada vacación de sedación para evaluar el estado neurológico”, explicó el médico.

“Hemos tenido sensaciones y respuestas favorables a través de la respuesta al estímulo. No hemos tenido aún un despertar, pero sí reflejos, trata de localizar dolores, sigue órdenes, busca la voz cuando se le estimula”, puntualizó el especialista.

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Decoud señaló que, teniendo en cuenta el tipo de lesión y el estado clínico del paciente, los médicos consideran que presenta una evolución favorable.

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“Es un paciente crítico dentro de la gravedad del cuadro. Tiene una evolución favorable. En el sentido de que las lesiones neurológicas no han progresado.

No hemos tenido nuevos picos de presión alta dentro de la cabeza. Eso indica que el cerebro no está sufriendo de hinchazón en este momento, lo cual nos permite retirar los sedantes y nos permite evaluar la posibilidad de despertarlo para tratar de desconectarlo del ventilador”, refirió el jefe de la UCI.

En cuanto al cuadro de meningitis, el médico explicó que la infección también muestra una respuesta favorable al tratamiento implementado.

“Desde el punto de vista infeccioso está respondiendo de una manera muy favorable. No ha tenido picos de fiebre. Desde el punto de vista laboratorial tiene un descenso en el conteo de glóbulos blancos.

Él se mantiene estable hemodinámicamente, y la medición de la presión intracraneal ha arrojado datos que indican que se ha estabilizado esa presión”, explicó Decoud.

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El siguiente paso será continuar evaluando la respuesta neurológica de Hugo Javier luego del retiro de los sedantes y analgésicos, con miras a determinar si está en condiciones de avanzar hacia el retiro progresivo del respirador mecánico.

“El objetivo es que cuando podamos alcanzar un punto exacto en el que no sienta dolor y se pueda despertar lo suficiente, nosotros podamos hacer una serie de mediciones que nos permitan desconectarlo del ventilador.

Eso una vez que tengamos asegurada la vía aérea y un nivel de conciencia que permita la sostenibilidad de la extubación”, explicó.

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Por otra parte, Decoud confirmó que representantes del Ministerio Público acudieron al centro asistencial para realizar diligencias relacionadas con el caso.

“Desde el Ministerio Público tuvimos una visita. Ellos tomaron muestras. Realizaron examen completo. Se les proveyeron datos del expediente clínico, de las imágenes, de las evoluciones y las indicaciones médicas”, manifestó.

Los profesionales continuarán monitoreando de cerca la evolución neurológica, infecciosa y respiratoria del paciente, considerado aún crítico debido a la gravedad de las lesiones que presenta.