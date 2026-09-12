Accidente en la Transchaco: automóvil impactó contra un colectivo

Un accidente de tránsito se registró este viernes alrededor de las 20:20 sobre la Ruta Transchaco, casi avenida Primer Presidente, en el distrito de Santísima Trinidad de Asunción. Un automóvil chocó contra la parte trasera de un ómnibus de la Línea 35.

El hecho involucró a un colectivo, perteneciente a la empresa El Bus S.A., y un automóvil Mercedes Benz C200, modelo 2012.

El conductor del ómnibus fue identificado como Julio César Salvador, de 68 años, mientras que el automóvil estaba al mando de Néstor Eduardo Sánchez, de 41 años.

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El colectivo estaba fuera de servicio

Según manifestó el conductor del colectivo a los agentes de la Comisaría 12ª de Asunción, el ómnibus había sufrido un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre la calzada.

Salvador habría descendido del vehículo para colocar las balizas y elementos de señalización correspondientes. En ese momento, según su relato, sintió el impacto del automóvil contra la parte trasera del colectivo.

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El choque produjo daños materiales en ambos vehículos. El colectivo se encontraba fuera de línea y no transportaba pasajeros al momento del percance.

Conductor del automóvil fue trasladado a un centro asistencial

El automóvil era conducido únicamente por Sánchez, quien tampoco tenía acompañantes. Tras el accidente, acudieron al lugar bomberos voluntarios y una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

El conductor del Mercedes Benz fue asistido en el sitio y posteriormente trasladado hasta el sanatorio Asismed para un chequeo médico. De acuerdo con los intervinientes, no presentaba lesiones de consideración.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 12ª de Asunción, quienes convocaron a los bomberos y al personal de SEME para la asistencia.

Las circunstancias exactas que provocaron el choque serán determinadas con base en las declaraciones de los involucrados y los demás elementos que puedan ser incorporados al procedimiento.