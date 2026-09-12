Ciudad del Este: condenan a 5 años de cárcel a hombre por intento de homicidio con cuchillo

Este sábado, el Ministerio Público informó que consiguió una condena de cinco años de cárcel para un hombre identificado como Víctor Hugo Ramírez, imputado por un hecho de homicidio doloso en grado de tentativa por una agresión con arma blanca.

Según el relato de antecedentes del caso que hace la Fiscalía, el incidente ocurrió en la noche del 1 de mayo de 2025 en una vivienda de la Fracción Ybycuí de Ciudad del Este donde residía una expareja del ahora condenado.

Ramírez entró al inmueble a la fuerza e intentó agredir a su expareja con un cuchillo, pero otra persona presente intervino e intento reducir al agresor. El atacante hirió a esta segunda persona con el arma blanca en seis ocasiones, incluyendo heridas punzocortantes en el abdomen y el tórax, antes de ser reducido por agentes de la Policía Nacional.

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En el juicio oral contra Ramírez, la Fiscalía - representada por el fiscal Luis Colmán - logró probar la culpabilidad del imputado por medio de declaraciones de los involucrados, informes policiales, la documentación médica sobre las lesiones y otras evidencias, indica el comunicado del Ministerio Público.

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El fallo condenatorio fue dictado por un Tribunal de Sentencia encabezado por la jueza Vitalia Duarte.