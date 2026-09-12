San Ignacio: detienen a paraguayo requerido por Argentina por presunto abuso sexual de menor

El detenido fue identificado como Francisco Ariel Vega Insaurralde (36), oriundo de San Ignacio, Misiones. El procedimiento fue realizado alrededor de las 12:00, sobre la Ruta PY04, a la altura del kilómetro 12, en la compañía San Pablo, por agentes del Departamento de Investigaciones Regional Misiones, en coordinación con la Interpol.

Según el informe policial, los investigadores recibieron información de que el hombre se encontraba residiendo en esa comunidad.

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Tras un trabajo de inteligencia, lo localizaron cuando caminaba por la vía pública, verificaron su identidad en el sistema informático de la Policía Nacional y procedieron a ejecutar la orden de detención.

Vega Insaurralde tiene nacionalidad paraguaya y también cuenta con documentación de identidad argentina, ya que residía en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Pedido de extradición

La orden de detención preventiva con fines de extradición fue dictada el 21 de junio de 2023 por el Juzgado Penal de Garantías de Asunción, a pedido del Juzgado de Garantías N.º 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

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De acuerdo con la resolución judicial y la notificación roja de Interpol, el hombre es requerido por la supuesta comisión del hecho punible de abuso sexual de un menor de trece años agravado, por presuntamente haber sometido a la víctima a un trato gravemente ultrajante, aprovechando la convivencia preexistente y su condición de encargado de la guarda.

La investigación en Argentina sostiene que los hechos habrían ocurrido entre 2015 y 2021, cuando el ahora detenido convivía con la madre de la niña y otros menores de edad en una vivienda de la provincia de Buenos Aires.

La legislación argentina contempla para este delito una pena máxima de 15 años de prisión.

El detenido permanece en la Comisaría tercera de San Ignacio, a disposición de la Justicia paraguaya, que tramitará el pedido de extradición solicitado por Argentina.