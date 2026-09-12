Video: volcó tras chocar contra una camioneta estacionada

Una conductora de 38 años protagonizó un aparatoso accidente de tránsito durante la noche de este viernes, luego de chocar contra una camioneta estacionada y volcar sobre la calle Cañada del Carmen, en el barrio Las Residentas de Fernando de la Mora.

La mujer fue identificada como María Alejandra Ayala, quien se encontraba sola al mando de su automóvil. El percance quedó registrado por cámaras de circuito cerrado de la zona.

Agentes policiales acudieron al sitio tras recibir una llamada al Sistema 911 sobre un supuesto vuelco de vehículo.

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Chocó contra una camioneta estacionada

El oficial Rogelio Yahari explicó que, según los primeros datos recabados, la conductora circulaba por la calle Cañada del Carmen y habría realizado una maniobra mientras utilizaba su teléfono celular.

En esas circunstancias, perdió el control del automóvil e impactó contra una camioneta que se encontraba estacionada. La fuerza del choque provocó que el vehículo volcara sobre la calle.

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Bomberos voluntarios acudieron al lugar y auxiliaron a la conductora. A simple vista, los intervinientes no observaron lesiones de gravedad.

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Conductora será sometida al alcotest

Los agentes indicaron que la mujer sería trasladada para la realización de la prueba de alcoholemia, cuyos resultados serán puestos a conocimiento del Ministerio Público.

El oficial Yahari señaló que, hasta el momento, no se había encontrado ninguna bebida alcohólica en el vehículo. Sin embargo, aclaró que los intervinientes todavía no habían podido revisar completamente el habitáculo debido a las tareas de asistencia y extracción.

La conductora tampoco brindó una explicación sobre lo ocurrido a los policías. El oficial señaló que se encontraba afectada por el impacto del accidente.