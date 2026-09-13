Puentesiño: matan a tiros a un hombre durante una partida de billar y sospechan de una vendetta

La víctima fatal del feroz atentado a tiros ocurrido anoche en un bar de ex Puentesiño fue Aníbal Villa Alta Gómez (36), oriundo de la ciudad de Capitán Bado, actualmente domiciliado en el barrio Loma Pytá del distrito de Sargento José Félix López.

De acuerdo con el relato de los efectivos de la comisaría jurisdiccional, durante el viernes y parte del sábado último, efectivos militares de la (FTC) incautaron más de 12.000 kilos de marihuana que estaban ocultas en caletas detectadas en el Parque Nacional Paso Bravo, del mismo distrito del Sargento José Félix López.

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Aparentemente, los militares consiguieron un informante que les señaló el punto exacto donde estaban enterradas las cargas de droga, lo que facilitó el gran éxito de la operación ejecutada en el predio del parque nacional, que desde décadas es utilizado como base de operaciones de narcotraficantes.

Sicarios efectuaron casi 40 disparos en bar de ex Puentesiño

Esa misma noche de sábado, alrededor de las 21:30, Villa Alta jugaba una partida de billar con Heriberto Rodas Fernández (54), dueño de un bar en Puentesiño que también funcionaba como despensa y salón de juegos.

En ese momento aparecieron los desconocidos, quienes desde la penumbra efectuaron más de 38 disparos con un arma calibre 9mm. contra Villa Alta. La víctima sufrió alrededor de 16 impactos y cayó muerta en el sitio.

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Al ser interrogado por los uniformados, Rodas aseguró que prácticamente no vio nada, pues cuando escuchó los primeros disparos, tiró su taco de billar y corrió lo más rápido que pudo del sitio y regresó cuando todo ya había terminado.

Según fuentes policiales, supuestamente Villa Alta se dedicaba al acopio y venta de la marihuana producida en la misma zona.

Un allegado al fallecido aseguró que no tenía enemigos ni estaba amenazado y justamente por eso, estaba jugando a esa hora en un lugar público.

Sin embargo, varios lugareños sospecharon que existiría conexión entre el operativo militar que incautó 12.000 kilos de droga con la muerte de Villa Alta. Agentes de Investigaciones de Homicidios fueron enviados a la zona para tratar de esclarecer el caso e identificar a los criminales.