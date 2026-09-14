Condenado a 25 años de cárcel por abuso y coacción sexual de dos niñas

El Tribunal Colegiado de Sentencia de Paraguarí, presidido por el magistrado Hugo Ignacio Ríos Alcaraz e integrado por los jueces Pedro Nazer Ávila e Hilario Bustos, declaró culpable a un hombre de 49 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños y coacción sexual y violación.

El condenado deberá cumplir la pena de 25 años de privación de libertad en la Penitenciaría Regional de Misiones.

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Agresiones sistemáticas

Los hechos ocurrieron entre los años 2023 y 2024 en Paraguarí.

Las víctimas, dos hermanas de 12 y 15 años de edad, habían quedado huérfanas de madre y estaban bajo la tutela de una de sus tías. El hoy condenado era la pareja sentimental de la tía y convivía con ellas en la misma finca.

El agresor se aprovechaba de los momentos en que la tía salía a trabajar para someter a las menores. Los abusos y violaciones se concretaban de manera reiterada dentro de la vivienda, en una heladería y en los trayectos hacia la escuela, cuando el victimario las trasladaba o las retiraba del establecimiento educativo.

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Revelación y denuncia

Tras repetidas agresiones, las hermanas rompieron el silencio y contaron lo que sufrían a su tía, quien acudió a presentar la denuncia formal ante las autoridades pertinentes.

En el juicio oral y público, la representación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal de Paraguarí, Digno Duete Páez, mientras que la defensa técnica del acusado fue ejercida por el defensor público abogado Hugo Servín.