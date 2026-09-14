Video: Cae exfuncionario de heladería que asaltó su propio local en Fernando de la Mora

Un hombre de nacionalidad colombiana fue aprehendido este domingo en la ciudad de Capiatá, señalado como autor del hurto agravado de un local de la heladería Grido, ubicado sobre la calle Libertad casi Cerro Corá, en el barrio Villa Ofelia de Fernando de la Mora. Se trata de Óscar Mauricio García Duque, de 28 años, quien había sido desvinculado del comercio hace un mes y medio.

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El hecho y la pista clave: las cámaras de seguridad

Según relató el comisario Moreno Urizar, jefe de la Comisaría 53.ª Central de San Lorenzo, el hecho fue denunciado esta madrugada, alrededor de las 03:30, luego de que el sospechoso forzara la puerta blindada del local con un martillo y sustrajera dinero en efectivo.

Personal de Criminalística e Investigaciones se constituyó en el lugar y revisó las cámaras de circuito cerrado (CCTV) de los alrededores, lo que permitió identificar al presunto autor. Según los registros de la administración, el monto sustraído ascendió a 4.000.000 de guaraníes, de los cuales se recuperó aproximadamente el 70%.

Un viaje en Bolt marcó el camino hasta Capiatá

La investigación tomó un giro clave cuando los agentes establecieron que el sospechoso había solicitado un servicio de transporte por aplicación Bolt sobre la avenida Mariscal López, aunque no desde su propia cuenta, sino desde la plataforma de un compañero de trabajo de la gastronomía.

Ese dato permitió a la Policía rastrear el destino del viaje hasta la ciudad de Capiatá. Al no encontrar coincidencias con el domicilio del denunciante, los investigadores repararon en que un exempleado de la heladería figuraba con esa misma dirección, lo que orientó definitivamente la pesquisa.

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La aprehensión y lo incautado

Con apoyo de la Subcomisaría N.° 13 del barrio San Miguel, de Capiatá, el sospechoso fue interceptado en la vía pública, sobre las calles Pavarotti y 1 de Marzo, del barrio Santo Domingo, a las 13:30 horas, cuando circulaba a bordo de un vehículo Nissan March de color plata.

Entre los elementos incautados figuran la suma de 2.600.000 guaraníes, un teléfono celular Samsung, una billetera con documentos personales, un pasaporte colombiano, la ropa utilizada durante el hecho y el automóvil en el que se desplazaba. Según indicó el comisario, el aprehendido no registra antecedentes penales y reside en Paraguay desde hace aproximadamente tres años.

Quedó a disposición de la Fiscalía

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Otilia Aguilera, de la Unidad Penal N.° 3 de Fernando de la Mora, quien dispuso el traslado del aprehendido, las evidencias y el vehículo incautado hacia la Comisaría 53.ª Central para continuar con las diligencias correspondientes.