Video: así fue el asalto con cuchillo que terminó con la detención de “Cobra el morocho”

Una mujer fue víctima de un supuesto robo agravado cuando se dirigía a su lugar de trabajo en Fernando de la Mora. El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. La Policía posteriormente detuvo a un joven señalado como presunto responsable, conocido con el alias de “Cobra el morocho”.

Según la denuncia, el hecho ocurrió alrededor de las 07:00. La víctima, identificada como Zunilda Franco, de 47 años, fue interceptada por un hombre que le habría exigido dinero.

La mujer manifestó que no tenía efectivo. Ante esa respuesta, el supuesto asaltante habría sacado un cuchillo de cocina y se lo habría colocado a la altura del abdomen, para luego exigirle su teléfono celular.

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El asalto quedó registrado en cámaras

La víctima entregó el celular sin oponer resistencia. Tras apoderarse del aparato, el supuesto autor escapó del lugar.

Las imágenes de circuito cerrado permiten observar parte de la secuencia que posteriormente fue vinculada por la Policía con la denuncia presentada por la víctima.

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El comisario José Acosta, jefe de la Comisaría 2ª Central de Fernando de la Mora, señaló que la dependencia recibió otras denuncias que involucrarían al mismo sospechoso.

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Policía realizó tareas de inteligencia

Ante las denuncias, los agentes realizaron tareas de inteligencia para ubicar al hombre. Finalmente, este jueves, alrededor de las 16:00, lograron localizarlo en la vía pública, sobre la calle Río Ypané casi Acá Carayá, en la zona norte de Fernando de la Mora.

El detenido fue identificado como Julio Ramón Jara Carbalán, de 24 años, quien es conocido en la zona con el alias de “Cobra el morocho”.

De acuerdo con el informe policial, vecinos alertaron a los agentes sobre la presencia de un hombre que vestía una remera roja con el número “10” en la espalda y que presuntamente habría cometido el hecho. Los mismos vecinos también habrían señalado que el sospechoso amenazó a personas de la zona.

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La víctima lo reconoció en la comisaría

Los policías ubicaron al sospechoso con las características proporcionadas y procedieron a su aprehensión. Según el informe, Jara Carbalán no opuso resistencia y fue trasladado hasta la sede de la Comisaría 2ª Central.

Posteriormente, la víctima llegó hasta la dependencia policial luego de recibir el aviso de que el supuesto autor se encontraba allí. La mujer lo identificó y realizó una ampliación de su denuncia.

El comisario Acosta afirmó que en los últimos días se recibieron otras tres denuncias contra el joven. Según explicó, el detenido presuntamente realizaba sus hechos delictivos en inmediaciones del IPS Ingavi.

Tiene varios antecedentes

El informe policial señala que Jara Carbalán cuenta con numerosos antecedentes y registros de causas. Entre ellos figuran violencia familiar, hurto agravado, tentativa de hurto especialmente grave, robo agravado, tentativa de hurto agravado y hurto.

El caso fue comunicado al agente fiscal interino Carlos Acuña, de la Unidad Penal N° 6 de Fernando de la Mora, quien dispuso la detención preventiva de Jara Carbalán, mientras prosigue la investigación.