Capiatá: detienen a un hombre tras el disparo que hirió gravemente a su pareja

Una mujer de 37 años se encuentra internada en estado delicado tras recibir un disparo de arma de fuego en el rostro, en un hecho ocurrido este domingo en una vivienda del barrio San Miguel II, en Capiatá. Su pareja, un hombre de 29 años, quedó detenido mientras el Ministerio Público investiga las circunstancias del hecho, sin descartar por el momento la hipótesis de un intento de feminicidio.

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Una discusión, un forcejeo y un disparo

Según el comisario Lucas Báez, jefe de la Subcomisaría N.° 13 de San Miguel, el aviso se recibió a las 16:45, cuando la víctima ingresó al Hospital Materno Infantil de Capiatá con una herida de bala a la altura del rostro. En el lugar, personal policial dialogó con el médico de guardia, quien confirmó las lesiones y ordenó su traslado al Hospital de Trauma de Asunción por la gravedad del cuadro.

De acuerdo con la versión aportada por la propia pareja de la víctima a la Policía, ambos mantuvieron una discusión previa al hecho. Según su relato, él se había ausentado del domicilio y, al regresar, la mujer estaba retirando sus pertenencias para irse; en ese momento se produjo un nuevo altercado con forcejeo, durante el cual —afirmó— recibió golpes con un palo de golf. Fue entonces, según su versión, cuando la mujer tomó una escopeta de fabricación casera que se hallaba en la habitación y se escuchó el disparo. El comisario Báez remarcó que aún no está establecido si el arma se accionó en forma accidental o de otro modo, y que la investigación continúa abierta.

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Peritajes y un arma artesanal como evidencia central

Personal de Criminalística realizó pruebas de parafina al hombre e inspeccionó la habitación donde ocurrió el hecho, donde se hallaron rastros de sangre y desorden. Fue incautada una escopeta de fabricación casera de unos 63 centímetros de longitud, junto con cartuchos íntegros y uno percutido hallado en el interior del cañón, elementos que serán sometidos a pericias balísticas.

El hombre, según indicó el comisario, había manifestado que adquirió el arma hace aproximadamente un año por motivos de seguridad, vinculados a un emprendimiento comercial que mantenía en ese entonces. La prueba de alcotest practicada al detenido arrojó resultado negativo, y las autoridades señalaron que la pareja no registraba denuncias previas por violencia entre ambos.

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Interviene la Fiscalía de Capiatá

El caso quedó a cargo de la agente fiscal de turno, de la Unidad Penal N.° 1 de Capiatá, quien dispuso la detención del hombre y ordenó las diligencias periciales correspondientes. Personal de la Fiscalía y de Criminalística se constituyó en el domicilio para el levantamiento de rastros y el resguardo de las evidencias.