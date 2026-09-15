LaMafiaManda: agente de Senad imputado no es el citado en los chats de Lalo Gomes, dice abogado

Este martes trascendió que una de las sobrinas del diputado fallecido, Eulalio “Lalo” Gomes, Helga Concepción Lizany Solís Gómez, así como varios agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), como Hugo Derlis Baptista Gómez, Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, Aldo Osmar Pintos Martínez y Alicia Marlene Vázquez Samaniego, fueron imputados como desprendimiento de la causa contra el exlegislador difundida con la investigación #LaMafiaManda.

Todos fueron imputados por los fiscales Ingrid Cubilla, Christian Ortiz, José Martín Morínigo y Luis Said, por los hechos punibles de asociación criminal (art. 239), frustración de la persecución penal (art. 292) y realización por funcionarios (art. 293) por el Código Penal, sumado con el agravante de la omisión de previsiones a cargo de funcionarios de seguridad (art. 40) de la Ley N° 1.340/88 que duplica la pena.

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Por esta razón, el agente antidrogas y actual director de Inteligencia de Senad Cristian Amarilla, se puso a disposición de la Fiscalía y de la Policía. De hecho, actualmente está detenido en la comisaría 3.ª Asunción, a la espera de ser convocado para su declaración indagatoria ante la fiscala Cubilla, señaló su abogado defensor Francisco Javier De Vargas, exfiscal antidrogas, ex ministro de Senad y del Interior.

Ante la consulta sobre si en los chats del extinto diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes hace mención a su defendido, De Vargas respondió: “Sí, se menciona a un Amarilla, que no es Cristian Amarilla. Se trataría de un miembro de las Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidroga en ese momento.

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En otro momento, refirió que la presente investigación fiscal “surgió a raíz de la denuncia realizada por un agente especial de apellido Haifush (por el agente Enrique Ismael Flores Haifush), que hoy está separado y condenado. ¡Imagínense!”.

Flores fue condenado a 1 año y 6 meses por tentativa de revelación de secreto de servicio, con suspensión a prueba de la condena.

Agente de Senad niega contacto con Lalo Gomes, según abogado

El exfiscal y exministro de Senad y del Interior, Francisco De Vargas, manifestó que dialogó personalmente con su cliente el agente Cristian Amarilla y al respecto dijo: “él me ha manifestado ya desde semanas atrás, no tener ningún tipo de intercambio de llamadas telefónicas, mensajes, por ningún tipo de aplicación con el ex diputado Lalo Gomes”.

Según detalló sobre la supuesta relación entre Amarilla y el extinto legislador Lalo Gomes, que “sí, lo conoció en el año 2021, creo que me dijo, en un acto oficial cuando él (por Lalo Gomes) se presentó siendo diputado y el agente especial Cristian Ortiz era director de Narcoterrorismo en lo que tiene que ver con el combate al terrorismo en la zona norte del país”.

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Posteriormente, De Vargas explicó que Amarilla “es director de Inteligencia desde la actual administración, creo que desde septiembre del año 2023”.

Después de ello, expresó que “en todo caso las comunicaciones, que no existen, que se le atribuyen, habrán sido no siendo director de Inteligencia. Nosotros hicimos una revisión técnica de las supuestas comunicaciones con el agente Cristian Amarilla y lo que sí hemos detectado es que el diputado Lalo Gomes, tuvo acceso al estado de WhatsApp del señor Cristian Amarilla. Eso es lo que técnicamente existe”.

Defensor cuestiona a fiscales por negar acceso a la carpeta fiscal

El abogado Francisco De Vargas, defensor del agente de la Senad Cristian Amarilla, señaló “sé que hay un acta de imputación, si sé que hay un pedido de prisión preventiva, sé que hay una orden de detención, pero todo ello se me ha dicho verbalmente”.

De Vargas manifestó luego “no sé qué otros datos habrá en el acta de imputación y en la carpeta fiscal. Lo que les estoy mencionando es porque lo que he visto a través de los canales de televisión. Yo vuelvo a decir, es imposible ejercer una defensa no teniendo las actuaciones fiscales a la vista, y eso genera un perjuicio grave a los derechos constitucionales y procesales del señor Cristian Amarilla”.

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En otro momento refirió que desde este lunes último “estoy solicitando copias íntegras de la carpeta fiscal, cosa que no se me ha otorgado hasta la fecha (por este martes), con la excusa de que la carpeta fiscal está en poder de la fiscal titular, Ingrid Cubilla, que tengo entendido, estuvo haciendo procedimientos en Pedro Juan Caballero”.

Indicó De Vargas que puso a disposición a su defendido “ante una eventual orden de detención que sabíamos podía haber. Sin embargo, nos enteramos a través de los medios de comunicación, se hizo público la existencia de las órdenes de detenciones. Inmediatamente me puse en comunicación con Cristian Amarilla para presentarnos aquí ante la Fiscalía”.

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Reiteró después que presentó “un escrito, más allá de que no pude ver la carpeta fiscal, tomando intervención, solicitando fotocopias y poniendo a disposición del Ministerio Público al señor Cristian Amarilla. Tengo entendido que de los cinco imputados, él es el único que hasta este momento se puso a disposición. No obstante, todavía no podemos tener acceso a la carpeta fiscal”.