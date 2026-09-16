Condenan a 25 años de cárcel a hombre por matar a su hermano por comida, en Pirayú

El Tribunal Colegiado de Sentencia de Paraguarí condenó a 25 años de pena privativa de libertad a Ignacio Ramón Franco Carballo, de 45 años, oriundo de Pirayú, departamento de Paraguarí, por el homicidio doloso agravado de su hermano mayor, Mateo Franco Carballo (32). El juicio oral y público concluyó el 11 de septiembre de 2026.

El Tribunal, presidido por el magistrado Pedro Nazer Ávila e integrado por los magistrados titulares Hugo Ignacio Ríos Alcaraz y Rodolfo Vera Rodríguez, declaró culpable al acusado y dispuso que cumpla la condena en la Penitenciaría Regional de Misiones.

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El hecho ocurrió el 29 de abril de 2023, alrededor de las 12:00, dentro de una vivienda ubicada en el barrio 4 de Pirayú. Según los antecedentes expuestos durante el juicio, los hermanos mantuvieron una discusión en la cocina por un plato de comida que Mateo se habría negado a darle a Ignacio.

La situación se tornó violenta cuando Ignacio pateó una olla y derramó la comida, lo que provocó el reclamo de su hermano. Posteriormente, ambos protagonizaron un forcejeo, momento en que el acusado tomó un cuchillo de cocina y apuñaló a Mateo en el tórax, en el lado izquierdo, a la altura de la región axilar, con dirección hacia el corazón.

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La víctima cayó al suelo y sufrió una herida cortopunzante profunda que le provocó la muerte en el mismo lugar del hecho.

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El Ministerio Público estuvo representado por el agente fiscal de Paraguarí, abogado Digno Dúo Páez, mientras que la defensa técnica estuvo a cargo del defensor público, abogado Hugo Servín.