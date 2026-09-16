LaMafiaManda: sobrina de “Lalo” Gomes se abstendrá de declarar, confirma su abogado

Helga Lizany Concepción Solís Gómez, imputada en el marco del caso #LaMafiaManda, se abstendrá de declarar durante su comparecencia ante la Fiscalía, según confirmó este miércoles su abogado defensor, Jorge Barrios.

La asistente del Ministerio Público y sobrina del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes se entregó anoche y permanece actualmente detenida en la sede del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, ubicada en San Lorenzo.

De acuerdo con el representante legal, la defensa fue convocada para una audiencia prevista para las 12:30 de este miércoles ante la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio Público.

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Audiencia fue fijada para este mediodía

El abogado señaló que la estrategia inicial consistirá en no emitir declaraciones hasta acceder formalmente a los elementos reunidos por los investigadores.

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“Ella se abstendrá de declarar”, adelantó el profesional, al tiempo de indicar que la prioridad es conocer el contenido íntegro de la carpeta fiscal.

Conoció imputación por publicaciones periodísticas

El representante de Solís Gómez sostuvo que hasta el momento cuentan con información limitada sobre los fundamentos de la imputación presentada por la Fiscalía.

Según explicó, tuvieron conocimiento de la causa principalmente a través de las publicaciones difundidas por los medios de comunicación.

Añadió que la propia procesada tomó conocimiento de los procedimientos realizados en su contra mediante las informaciones periodísticas.

“Lo que ella me manifestó es que tomó conocimiento del procedimiento por los medios de prensa y, a partir de ahí, se comunicó con nosotros”, expresó el abogado.

Esperarán acceder a la carpeta fiscal

La defensa indicó que una vez que tengan acceso a los antecedentes y elementos reunidos por el Ministerio Público evaluarán los pasos a seguir dentro del proceso penal.

En ese sentido, el abogado señaló que por el momento no pueden emitir una postura de fondo respecto a las acusaciones formuladas por los fiscales que investigan el caso.

Vivienda allanada pertenece a la madre

Otro de los puntos abordados por la defensa guarda relación con el allanamiento realizado por agentes policiales en Pedro Juan Caballero.

El abogado aclaró que la vivienda intervenida durante el procedimiento no pertenece a Helga Lizany Solís Gómez, sino a su madre.

La precisión surge luego de que el inmueble fuera mencionado en el contexto de las diligencias efectuadas por las autoridades en busca de la imputada, quien finalmente se puso a disposición de la Justicia.

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Imputada en el caso #LaMafiaManda

Solís Gómez está imputada por los supuestos hechos punibles de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravada por la condición funcional, además de tráfico de influencias.

La Fiscalía la señala como una de las principales operadoras dentro de la estructura investigada en el caso #LaMafiaManda, una investigación que también involucra a altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y que se sustenta en conversaciones extraídas del teléfono celular del fallecido diputado Lalo Gomes.