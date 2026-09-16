LaMafiaManda: sobrina de “Lalo” Gomes se abstuvo de declarar

Anoche en Pedro Juan Caballero, Helga Lizany Concepción Solís Gómez (40) se presentó ante la Justicia luego de permanecer con orden de detención en el marco de la investigación fiscal derivada de los chats extraídos del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, caso conocido como #LaMafiaManda.

La sobrina del mencionado legislador está imputada por los supuestos hechos punibles de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravada por la condición funcional, además de tráfico de influencias.

Al respecto,la fiscala Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico, reportó al Ministerio Público que Solís Gómez se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Su defensa legal, ejercida por el abogado Jorge Barrios, ya había adelantado tal situación.

Asimismo, la sospechosa se desempeñaba como asistente fiscal del Ministerio Público y hasta hace poco se encontraba comisionada en la Municipalidad de Cerro Corá.

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Investigación a la sobrina de “Lalo” Gomes

La Fiscalía la señala a la mujer como una de las principales operadoras dentro de la estructura investigada en el caso #LaMafiaManda, una investigación que también involucra a altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

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De acuerdo con lo que se resalta en el acta de imputación, la asistente fiscal, como sobrina de Gomes, y prima del acusado por narcotráfico Alexandre Rodrigues Gomes, alias Alex, “entre 2019 y 2023 se habría desempeñado como operadora de confianza del denominado clan Gomes, una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de sustancias estupefacientes y al lavado de activos provenientes del narcotráfico”.

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