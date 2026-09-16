Liberan en menos de 5 horas a adolescentes detenidos con motos robadas

A las 04:30 de la madrugada de hoy Cristhian Pavón Suarez (21), domiciliado en Coronel Oviedo casi Niño Azote del barrio Rosedal de la ciudad de Villa Elisa se percató que desconocidos irrumpieron a su casa y procedieron al robo de su motocicleta de la marca MotoStar SK150 negra año 2025, con matrícula 345 ABPM.

Tras la denuncia del hecho, efectivos de la comisaría jurisdiccional, la 17 ° Central del barrio San Isidro de Lambaré contactaron con los responsables de la empresa de seguros de la víctima y accionaron el sistema de rastreo satelital de la máquina.

Alrededor de las 09:30, los oficiales fueron alertados de que la máquina fue puesta en funcionamiento y que estaba en movimiento en el sector del barrio Gloria María, siempre en la ciudad de Villa Elisa.

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Inmediatamente varias patrulleras al mando del comisario principal Gustavo Escobar acudieron a la zona y comenzaron a rastrear el biciclo hasta que finalmente lo interceptaron en una bocacalle.

Cuando los dos chicos que estaban al mando se percataron de que fueron descubiertos aceleraron la marcha e intentaron escapar del lugar, lo que generó una rauda y hasta peligrosa persecución por las calles del citado barrio.

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En cuestión de segundos, patrulleros del Grupo Lince y de otras comisarías aledañas se unieron a la corrida que duró varios minutos hasta que finalmente los adolescentes ingresaron a una calle sin salida, donde fueron acorralados y detenidos.

Ambos sospechosos estaban sobre la moto denunciada como robada en horas de la madrugada, luego durante los interrogatorios, los dos menores llevaron a los uniformados hasta una casa abandonada ubicada a unas pocas cuadras del sitio donde fueron detenidos.

En ese lugar tenían otra motocicleta de la marca Maruti que aparentemente también robaron unas horas antes, también había en el sitio partes y accesorio de otras máquinas que fueron desarmadas en la misma casa abandonada.

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Ambos detenidos con todas las evidencias incautadas y las dos motos recuperadas fueron enviados a cargo del fiscal Pedro Clever de Lambaré, quien procesó a los adolescentes por reducción y ordenó la liberación de manos, según voceros de la comisaría 17° Central de barrio San Isidro de Lambaré.

Aseguran que fiscal es ate’ý

La reacción de los vecinos no se hizo esperar, todos ellos cansados de los robos y asaltos en el barrio se quejaron amargamente sobre la decisión del fiscal Pedro Clever de liberar a los dos adolescentes y aseguraron que el agente del Ministerio Público tomó dicha determinación simplemente para no trabajar.