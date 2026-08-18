Villa Elisa: seis jóvenes fueron aprehendidos con una moto denunciada como robada

Seis jóvenes, entre ellos dos menores de edad, fueron aprehendidos durante un procedimiento preventivo realizado por agentes del Grupo Lince en Villa Elisa. Los policías recuperaron dos motocicletas, una de ellas denunciada como hurtada días atrás.

El procedimiento se registró alrededor de las 19:00 del lunes, sobre las calles Campo Vía y Pirizal. Los agentes observaron a un grupo de seis hombres en la vía pública y procedieron a identificarlos.

Según el comisario Antonio Cristaldo, jefe de la Comisaría 13ª Central de Villa Elisa, algunos de los jóvenes aparentemente estaban consumiendo algún tipo de estupefaciente. Durante la intervención, dos intentaron huir, pero finalmente los seis fueron aprehendidos.

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Una motocicleta tenía denuncia por hurto

Los agentes verificaron los biciclos mediante el sistema policial Quantum y constataron que una motocicleta Kenton GTR 150 LTD, de color blanco y matrícula 813 ABTK, contaba con una denuncia por hurto registrada el 14 de agosto en la Subcomisaría 6ª de San Lorenzo.

El comisario Cristaldo señaló que el biciclo había sido manipulado. Los delincuentes habrían arrancado el sistema de GPS y modificado el sistema de arranque, lo que habría provocado la pérdida de contacto con el vehículo.

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Los aprehendidos no pudieron justificar inicialmente la tenencia de la motocicleta. Según el jefe policial, se limitaron a mencionar los nombres de otras personas como supuestos responsables de la tenencia del biciclo.

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Detectan posible adulteración de chasis

Durante el procedimiento también fue incautada una segunda motocicleta, una Kenton GL 150 de color negro, con matrícula 716 AAPT.

Los agentes observaron a simple vista que el chasis presentaba signos de una posible adulteración. El comisario explicó que se sospecha que pudo haberse realizado un implante de otro número de chasis.

La confirmación dependerá de una pericia técnica que deberá ser solicitada por el Ministerio Público. “Con el correr de los días seguramente vamos a estar confirmando con el estudio de peritaje”, señaló Cristaldo.

Cuatro quedaron a disposición de la Fiscalía

De los seis aprehendidos, cuatro son mayores de edad y quedaron detenidos a disposición del Ministerio Público. Se trata de Oliver Luciano Morínigo Bobadilla, de 20 años; Amir Darío Blanco Alcaraz, de 18; Matías Ezequiel Leguizamón Leguizamón, de 18; y Tiago Nicolás Oliveira Villalba, de 19.

Según el informe policial, Blanco Alcaraz registra un antecedente por violencia familiar. Los otros tres mayores no cuentan con antecedentes, de acuerdo con los datos proporcionados por la Policía.

Los otros dos aprehendidos son menores de 17 años y ambos fueron entregados a sus respectivos familiares bajo acta, conforme a la disposición fiscal.

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Fiscalía investiga la procedencia de las motos

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 1, Marco Antonio Amarilla, quien dispuso que ambas motocicletas permanezcan incautadas en la dependencia policial.

Los cuatro mayores quedaron a disposición de la unidad fiscal para la investigación del supuesto hecho de reducción y de las circunstancias relacionadas con la tenencia de los biciclos.

La Policía aguarda ahora las pericias correspondientes para determinar si la segunda motocicleta fue efectivamente adulterada y establecer el origen de ambos vehículos.