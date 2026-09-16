Microtráfico en la cárcel: hallan droga en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero

Una sorpresiva intervención dispuesta este miércoles por la jueza de ejecución de Amambay, Dalmi Gómez, en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, arrojó como resultado el hallazgo y decomiso de 720 gramos de cocaína, tipo crack, además de objetos prohibidos, según informaron los responsables.

Durante el procedimiento, se incautó además la suma de G. 722.000 en billetes de baja denominación, que se presume serían producto del microtráfico en el interior del establecimiento penal.

La operación fue efectuada en la celda N°5 del Pabellón Cristiano, donde se encuentra recluido Pedro Galeano Sanabria, de 53 años, condenado a 10 años de pena privativa de libertad por tentativa de homicidio, según un informe oficial.

Amplían proceso penal contra el recluso

La fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, quien estuvo al frente del procedimiento en representación del Ministerio Público, anunció imputación contra el recluso Pedro Galeano Sanabria (53) por el hecho de tenencia sin autorización de drogas.

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Agregó que no descarta la hipótesis de una complicidad de algún o algunos funcionarios de la Penitenciaría y, si se determina dicha situación en el curso de la investigación, también serán procesados penalmente.